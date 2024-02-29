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Дания: токсины и пестициды в воде

Питьевая вода в Дании под угрозой
Питьевая вода в Дании под угрозой Авторское право LM Otero/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Управление водного хозяйства Дании выпустило срочное предупреждение правительству: токсины и пестициды обнаружены в более чем половине источников

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Более половины запасов питьевой воды в Дании загрязнены пестицидами и другими токсинами. Таковы тревожные выводы отчета зонтичной организации по пяти регионам страны. В докладе делается вывод, что уровень загрязнения в каждом десятом источнике воды превышает допустимый предел.

В докладе говорится, что ситуация достигла критической точки и угрожает переходу к зеленой экономике и обществу.

Проблема усугубляется ростом спроса на питьевую воду по мере снижения ее уровня в природных источниках. Использование воды в Копенгагене превышает устойчивое снабжение в 2,5 раза.

Danske Vandværker (Датская компания по водоснабжению) также отмечает, что нехватка воды может создать проблемы для перехода к "зеленой" экономике. 

Телеканал TV 2 DK посетил датские водопроводные станции, где очищают питьевую воду от пестицидов. В небольшом городке Хедехусене даже пробуют новый метод, позволяющий избежать все более загрязняющейся воды.

Высший орган власти датских регионов призвал уделять повышенное внимание и выделять ресурсы водным ресурсам Дании, чтобы противодействовать этой тенденции.

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