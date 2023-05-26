В Дебрецене протестуют против аккумуляторного завода

Euronews

Жители города обеспокоены возможным влиянием производства на экологию региона

Жители венгерского города Дебрецен протестуют против масштабного строительства: на участке площадью 220 гектаров возводят фабрику, где будут делать аккумуляторы для электромобилей. Это совместный с Китаем проект, который позволит Венгрии стать одним из крупнейших в мире производителей этого оборудования. Но активисты обеспокоены влиянием завода на экологию.

Ласло Лорант Керестеш, глава парламентского комитета по устойчивому развитию:

«Эти заводы, эти огромные аккумуляторные фабрики, которые они здесь строят, потребляют огромное количество питьевой воды и невероятное количество энергии. По сути, это сборочные предприятия, и они забирают отсюда прибыль».

В Венгерском отделении Фонда дикой природы (WWF) заявляют, что в рамках подготовки проекта попросту не проводились исследования о возможном влиянии фабрики на окружающую среду региона. А между тем власти уже объявили о планах строить второй такой завод.

Ева Козма, местная жительница и активистка:

«Давайте посмотрим на ситуацию с водой. В Дебрецене нет реки. Мы не доверяем технологии «серой воды», мы не видим, как её можно внедрить: если у заводов уже есть разрешение на использование питьевой воды, зачем им использовать загрязнённую воду? Есть так много вопросов, но мы получаем только бессмысленные ответы.

Венгерское правительство, между тем, возлагает большие надежды на проект стоимостью более 7 миллиардов евро. Предполагается, что благодаря стремительному развитию электромобилей, спрос на литий-ионный аккумуляторы к 2030-му году возрастёт в десять раз.