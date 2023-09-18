Загрязненная вода и антисанитария: после наводнения Ливии грозят вспышки опасных заболеваний

By Euronews

Вот уже неделю спасатели разбирают завалы в Дерне. Этот ливийский город пострадал больше всех в результате разрушительного наводнения. Команда французских спасателей обустроила в Дерне полевой госпиталь.

Ситуация в пострадавшей от наводнения Ливии остается крайне сложной. В миссии ООН по поддержке Ливиии заявили, что вспышка опасных заболеваний на северо-востоке страны может обернуться еще одним кризисом. Эксперты обеспокоены загрязнением воды и отсутствием нормальных санитарных условий.

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Вот уже неделю сотрудники службы экстренной помощи разбирают завалы в городе Дерна. Местный житель Абдул Салам Анвиси рассказал журналистам о спасении семьи.

Абдул Салам Анвиси, житель Дерны:"Сейчас мы находимся на четвертом этаже. Это моя квартира, квартира Абдулы Салама Анвиси. Четвертый этаж! Вода достигала высоты двух метров. На уровне моей руки, вот здесь. Мы вывели семьи на лестничную клетку, а оттуда на крышу".

Международная команда водолазов-спасателей извлекает тела погибших в порту Дерны. В момент наводнения некоторые люди оказались в ловушке в своих же автомобилях. Работать в такой ситуации непросто даже для опытных людей.

Клэр Николет, "Врачи без границ":"Больше всего поразило то, насколько люди потрясены и травмированы. Даже в медицинских центрах в настоящее время либо погиб персонал, либо люди не в состоянии работать".

Международное сообщество наращивает темпы гуманитарной поддержки Ливии. Команда французских спасателей развернула в Дерне полевой госпиталь.

Однако и прибывшие на помощь специалисты здесь подвергаются риску. В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо греческих и трое ливийских спасателей.