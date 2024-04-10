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Отели Пиренеев приспосабливаются к засухе

Ксавье Мао, владелец отеля во французских Пиренеях
Ксавье Мао, владелец отеля во французских Пиренеях Авторское право FRFT
By Кнарик Хачатрян
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От принятия ванны в отелях французских Пиренеев придётся отказаться: индустрия туризма приняла хартию об экономии воды

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Индустрия гостеприимства во французских Восточных Пиренеях адаптируется к новой реальности – засухе, которая становится постоянным явлением. В новых отелях, которые строятся и будут строиться до 2030 года, в душевых будут установлены системы рекуперации. А с ванными придётся распрощаться.

Ксавье Мао, владелец отеля:

"Итак, у нас есть номер, в котором есть и душевая кабина, и ванна, из которой мы обязуемся убрать пробку с завтрашнего дня".

Ни капли воды не должно пропасть зря.

Ксавье Мао, владелец отеля:

"Когда мы чистили фильтр, вода уходила прямо в систему сточных вод. С завтрашнего дня она будет собираться в резервуар в аппаратной, и мы будем использовать ее как для растений, так и для очистки зоны бассейна".

Департамент Восточные Пиренеи последние три года страдает от засухи. Реки мелеют, высыхает почва. Чтобы позаботиться о будущем, профессионалы туристической индустрии подписали хартию, содержащую около 30 мер.

Брис Саннак, президент Союза ремесленников и отраслей промышленности Восточных Пиренеев:

"В новых гостиницах, которые строятся и будут строиться до 2030 года, будут установлены системы рекуперации воды из душа для использования в туалетах. Ну да, мы перестанем смывать воду в туалете питьевой водой".

Другая мера предписывает распрощаться с ведерками со льдом для охлаждения напитков.

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