Тенерифе: 14 сотрудников аэропорта задержаны за кражи из чемоданов

Стоимость изъятых вещей составляет почти 2 миллиона евро. Часть украденного, как считают в полиции, преступники уже успели продать в Интернете или сбыть у ювелиров.

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Сумма награбленного оценивается почти в 2 миллиона евро: 14 сотрудников международного аэропорта Тенерифе-Южный (TFS) задержаны по подозрению в кражах из чемоданов пассажиров.

В полиции сообщили, что кражи происходили во время переноса багажа в грузовые отсеки. Среди прочего, стражи порядка изъяли у работников аэропорта 29 дорогостоящих часов, 22 смартфона, 120 ювелирных изделий и около 13 000 евро наличными.

"Члены преступной группы были идеально организованы, с иерархически распределёнными функциями, где каждый отвечал за одну из стадий совершения преступления: выбор рейса, сокрытие украденных вещей, вынос их из помещений аэропорта, продажа товаров в ювелирных магазинах или через Интернет, раздел прибыли", – говорится в заявлении Гражданской гвардии.

Власти полагают, что 14 арестованных сотрудников уже продали другие украденные вещи. В поле зрения следователей попали ещё 20 сотрудников аэропорта и 27 ювелиров на острове.

Тенерифе-Южный – главный аэропорт Тенерифе и второй по загруженности на испанских Канарских островах после аэропорта Гран-Канария. В 2022 году он обслужил около 11 миллионов пассажиров, большинство из которых – европейские туристы, ищущие приятный климат у северо-западного побережья Африки.

Что вызвало подозрения в аэропорту Тенерифе?

Расследование началось после увеличения числа жалоб пассажиров на пропажу личных вещей из их чемоданов.

Всего власти изъяли 29 роскошных часов, 120 ювелирных изделий, 22 дорогих мобильных телефона и различные электронные устройства. Подозреваемые продали множество других вещей через интернет или в местных магазинах, полагает полиция.

Как защитить свой багаж

Хотя кражи из зарегистрированного багажа случаются относительно редко, существует множество способов защитить свои вещи и свести риски к минимуму.

После пандемии объёмы неправильно обработанного багажа увеличились почти вдвое, поскольку аэропорты столкнулись с нехваткой персонала и забастовками.

Один из простых способов всегда держать свой чемодан при себе – не сдавать его в багаж. Если вы не можете ограничиться ручной кладью, хотя бы не расставайтесь с ноутбуком, фотоаппаратом и мобильным телефоном.

Также полезно положить в ручную кладь сменную одежду на случай, если остальной багаж будет утерян.

Выбирайте чемодан, который выделяется на фоне других – например, яркого цвета, – это может свести к минимуму вероятность того, что кто-то случайно возьмёт вашу сумку с ленты. Замки также могут помочь предотвратить кражу.

Багажные трекеры, такие как Apple AirTags, помогут вам следить за сумкой или чемоданом, но не защитят вас от пропажи отдельных предметов.

Не забудьте сфотографировать вещи в чемодане перед отъездом на случай, если вам понадобятся доказательства для страховой компании.