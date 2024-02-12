Миграция животных играет важную роль в функционировании самых сложных экосистем нашей планеты и служит индикатором изменений, протекающих в окружающей среде.
Миллиарды животных ежегодно совершают дальние путешествия по земле, морям и небу. Пересекая страны и континенты, некоторые из них преодолевают тысячи километров по всему миру в поисках пищи и партнёров для размножения.
Но до сих пор полных данных о состоянии популяций этих видов и их демографических тенденциях не было.
Впервые появились убедительные доказательства того, что им угрожает опасность. ООН опубликовала доклад, посвящённый 1 189 видам животных, признанных нуждающимися в международной защите и включённых в список Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS).
Несмотря на то, что состояние некоторых мигрирующих видов улучшается, численность популяции почти половины из них (44%) неуклонно снижается. Более чем каждый пятый вид, занесённый в список CMS, находится под угрозой исчезновения.
За последние три десятилетия 70 из этих мигрирующих животных, включая степного орла, египетского стервятника и дикого верблюда, попали в перечень угрожаемых.
Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что почти все виды рыб, включая акул и скатов, находятся под угрозой исчезновения: с 1970-х годов их популяция сократилась на 90%.
Главные угрозы мигрирующим видам
В докладе ООН подчёркивается, что две самые большие угрозы для мигрирующих животных вызваны деятельностью человека.
Три из четырёх видов пострадали от потери, деградации и фрагментации среды обитания. Семи из 10 угрожает чрезмерная эксплуатация, включающая как намеренное изъятие животных из дикой природы, так и случайный отлов.
Эти цифры касаются только тех видов, которые внесены в список по договору ООН; в докладе отмечается, что помимо вышеупомянутых, 399 мигрирующих видов находятся под угрозой исчезновения или близки к ней.
"Сегодняшний доклад ясно показывает нам, как своей деятельностью человек ставит под угрозу будущее мигрирующих видов - существ, которые не только служат индикаторами изменений окружающей среды, но и играют неотъемлемую роль в поддержании функционирования и устойчивости сложных экосистем нашей планеты", - говорит Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.
"У мирового сообщества есть возможность воплотить новейшие научные данные о нагрузках, с которыми сталкиваются мигрирующие виды, в конкретные природоохранные действия", - добавляет она.
"Учитывая опасное положение многих из этих животных, мы не можем позволить себе медлить и должны работать сообща, чтобы выполнить все рекомендации".
В силах ли мы спасти мигрирующие виды?
Несмотря на то, что ситуация вызывает опасения, авторы доклада утверждают, что восстановление популяции и вида вцелом возможно.
В качестве примера они приводят скоординированные местные усилия по охране природы на Кипре, плодом которых стало сокращение незаконной ловли птиц сетями на 91%. А также успешные комплексные работы по сохранению и восстановлению популяции сайги в Казахстане, благодаря которым антилопа вышла из категории видов, находящихся под критической угрозой.
"Мигрирующие виды в разные периоды своего жизненного цикла зависят от множества конкретных мест обитания. Они регулярно путешествуют, иногда преодолевая тысячи километров, чтобы добраться до этих мест", - объясняет Эми Френкель, исполнительный секретарь CMS.
"Они сталкиваются с огромным числом проблем как на пути, так и в пункте назначения. Когда виды пересекают государственные границы, их выживание зависит от усилий всех стран, в которых они встречаются".
"Этот эпохальный доклад обосновывает необходимость политических мер, чтобы обеспечить дальнейшее процветание мигрирующих видов во всём мире", - добавляет Френкель.
Однако чуть более половины ключевых зон биоразнообразия, признанных важными для мигрирующих видов, не имеют статуса охраняемых, а антропогенные факторы воздействия на окружающую среду угрожают 58% этих мест.
В докладе говорится, что необходимо составление карт и принятие мер по защите жизненно важных мест на планете, куда устремляются мигрирующие виды для размножения, гнездования, кормления и зимовки.