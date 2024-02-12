Миграция животных играет важную роль в функционировании самых сложных экосистем нашей планеты и служит индикатором изменений, протекающих в окружающей среде.

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Миллиарды животных ежегодно совершают дальние путешествия по земле, морям и небу. Пересекая страны и континенты, некоторые из них преодолевают тысячи километров по всему миру в поисках пищи и партнёров для размножения.

Но до сих пор полных данных о состоянии популяций этих видов и их демографических тенденциях не было.

Впервые появились убедительные доказательства того, что им угрожает опасность. ООН опубликовала доклад, посвящённый 1 189 видам животных, признанных нуждающимися в международной защите и включённых в список Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS).

Несмотря на то, что состояние некоторых мигрирующих видов улучшается, численность популяции почти половины из них (44%) неуклонно снижается. Более чем каждый пятый вид, занесённый в список CMS, находится под угрозой исчезновения.

За последние три десятилетия 70 из этих мигрирующих животных, включая степного орла, египетского стервятника и дикого верблюда, попали в перечень угрожаемых.

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что почти все виды рыб, включая акул и скатов, находятся под угрозой исчезновения: с 1970-х годов их популяция сократилась на 90%.

Главные угрозы мигрирующим видам

В докладе ООН подчёркивается, что две самые большие угрозы для мигрирующих животных вызваны деятельностью человека.

Три из четырёх видов пострадали от потери, деградации и фрагментации среды обитания. Семи из 10 угрожает чрезмерная эксплуатация, включающая как намеренное изъятие животных из дикой природы, так и случайный отлов.

Эти цифры касаются только тех видов, которые внесены в список по договору ООН; в докладе отмечается, что помимо вышеупомянутых, 399 мигрирующих видов находятся под угрозой исчезновения или близки к ней.

Сегодняшний доклад ясно показывает нам, как своей деятельностью человек ставит под угрозу будущее мигрирующих видов Ингер Андерсен Директор Программы Организации Объединенных Наций по защите окружающей среды

"Сегодняшний доклад ясно показывает нам, как своей деятельностью человек ставит под угрозу будущее мигрирующих видов - существ, которые не только служат индикаторами изменений окружающей среды, но и играют неотъемлемую роль в поддержании функционирования и устойчивости сложных экосистем нашей планеты", - говорит Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.

"У мирового сообщества есть возможность воплотить новейшие научные данные о нагрузках, с которыми сталкиваются мигрирующие виды, в конкретные природоохранные действия", - добавляет она.

"Учитывая опасное положение многих из этих животных, мы не можем позволить себе медлить и должны работать сообща, чтобы выполнить все рекомендации".

В силах ли мы спасти мигрирующие виды?

Несмотря на то, что ситуация вызывает опасения, авторы доклада утверждают, что восстановление популяции и вида вцелом возможно.

В качестве примера они приводят скоординированные местные усилия по охране природы на Кипре, плодом которых стало сокращение незаконной ловли птиц сетями на 91%. А также успешные комплексные работы по сохранению и восстановлению популяции сайги в Казахстане, благодаря которым антилопа вышла из категории видов, находящихся под критической угрозой.

Птица запуталась в сети, используемой браконьерами для отлова на Кипре. AP Photo/Petros Karadjias, File

"Мигрирующие виды в разные периоды своего жизненного цикла зависят от множества конкретных мест обитания. Они регулярно путешествуют, иногда преодолевая тысячи километров, чтобы добраться до этих мест", - объясняет Эми Френкель, исполнительный секретарь CMS.

Когда виды пересекают государственные границы, их выживание зависит от усилий всех стран, в которых они встречаются. Эми Френкель исполнительный секретарь CMS

"Они сталкиваются с огромным числом проблем как на пути, так и в пункте назначения. Когда виды пересекают государственные границы, их выживание зависит от усилий всех стран, в которых они встречаются".

"Этот эпохальный доклад обосновывает необходимость политических мер, чтобы обеспечить дальнейшее процветание мигрирующих видов во всём мире", - добавляет Френкель.

Однако чуть более половины ключевых зон биоразнообразия, признанных важными для мигрирующих видов, не имеют статуса охраняемых, а антропогенные факторы воздействия на окружающую среду угрожают 58% этих мест.

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В докладе говорится, что необходимо составление карт и принятие мер по защите жизненно важных мест на планете, куда устремляются мигрирующие виды для размножения, гнездования, кормления и зимовки.