Кожевенное производство сталкивается с тем, что все больше потребителей и компаний переходят на веганские альтернативы, а ученые все ближе к созданию сумок и обуви из выращенных в лаборатории тканей. Неужели коже приходит конец?

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Может ли практика выделки кожи из шкур животных вскоре исчезнуть?

Ученые из Великобритании утверждают, что это вполне реально.

Специалисты компании 3D Bio-Tissues успешно вырастили ткань размером 10 см на 10 см, что стало важной вехой в создании натуральной, безопасной для животных альтернативы коже.

Хотя мы еще не готовы полностью отказаться от курток из коровьей кожи, это шаг в правильном направлении, по мнению тех, кто уже много лет призывает покончить с этой индустрией в целом.

Альтернативы, безопасные для животных

Вице-президент организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) Ивонн Тейлор очень хвалит инновационные компании, такие как 3D Bio-Tissues, создающие выращенную в лаборатории кожу. "Выращенная в лаборатории кожа выглядит и ощущается как настоящая, - рассказала она Euronews Culture. - Сейчас индустрия моды ставит под сомнение использование кожи из-за ее воздействия на окружающую среду, и по мере того, как веганские материалы завоевывают все большую популярность, мы приближаемся к будущему моды без животных".

По оценкам благотворительной организации VIVA и других официальных организаций, ежегодно для нужд кожевенной промышленности разводится и убивается миллиард животных. Хотя значительная часть животных, включенных в эту статистику, также используется для производства мяса, потребители, а также модная индустрия все чаще отказываются от этого материала, что перекликается с отказом от использования натурального меха в одежде.

Искусственная кожа давно подвергается насмешкам за свой дешевый вид и непрактичность. Чтобы избежать использования полиуретанового плэзера, знаменитые бренды используют более привлекательные альтернативы.

В 2019 году Chanel выпустила золотую шляпу-канотье из Piñatex, искусственной кожи, полученной из листьев ананаса Chanel

Так, H&M, Hugo Boss и Chanel использовали кожу ананаса, а Стелла Маккартни, которая никогда не использовала материалы из животных, и Hermès создали вещи из кожи из грибов.

Джиджи Хадид на показе коллекции Стеллы Маккартни Весна-лето 2023 - ее компания никогда не использовала материалы животного происхождения Pascal Le Segretain/Getty Images

Многие по-прежнему воспринимают кожу как высококачественную и износостойкую ткань, но Ивонн Тейлор стремится изменить это мнение.

"Нам нужно изменить отношение к коже, чтобы в моде появились стильные, жизнеспособные, привлекательные веганские варианты, - говорит она. - Это то, что уже происходит, и выращенная в лаборатории кожа поможет в этом".

Акция PETA на Неделе моды в Лондоне была направлена на то, чтобы вдохновить людей отказаться от кожи животных. SOPA Images

Хотя многие компании и потребители уже отказались от шкур животных, выбирая кожу из натуральных материалов, таких как яблоки, пробки, кактусы, ананасы и виноград, работа 3D Bio-Tissues, вероятно, произведет еще большую революцию в этой отрасли - и она не единична.

По оценкам, выращенная в лабораторных условиях кожа появится на рынке в ближайшие несколько лет по всему миру, причем быстрый прогресс в этой области наблюдается у целого ряда компаний.

Например, в Калифорнии биотехнологическая компания VitroLabs разрабатывает альтернативные виды кожи, выращенные в лабораторных условиях, и работает над тем, как адаптировать процесс дубления и отделки этих изделий, а также сделать их такими же прочными и привлекательными, как настоящие.

Как воздействует на окружающую среду кожа, выращенная в лабораторных условиях?

Возникают вопросы о влиянии выращивания кожи в лабораторных условиях на окружающую среду. Некоторые считают, что это хуже для изменения климата и менее естественно, чем использование шкур животных.

По оценкам ученых, животноводство, которое лежит в основе кожевенной промышленности, ответственно за 18% всех выбросов парниковых газов, в основном - за счет выбросов метана. Похоже, что выращенные в лабораториях альтернативы могли бы полностью искоренить эту проблему, но только в том случае, если бы традиционная индустрия полностью остановилась, что маловероятно в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе.

Рабочий на фабрике в Сринагаре, Индия, несет куски дубленой кожи Dar Yasin/AP

Процесс дубления часто подвергается критике со стороны экологов, которые утверждают, что в атмосферу попадают такие токсичные вещества, как хром, алюминий и производные каменноугольной смолы, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

В 2011 году пять человек, которым было поручено очистить резервуар для отходов на кожевенном заводе в индийском городе Ваниямбади, задохнулись токсичным химическим газом. Это был не единичный случай: еще несколько человек погибли подобным образом, и множество людей страдает от побочных эффектов кожевенной промышленности.

Закончится ли когда-нибудь популярность кожи полностью?

Кожа из шкур животных, к отчаянию некоторых благотворительных организаций и активистов, по-прежнему невероятно популярна. Такие сумки, как Birkin и Kelly от люксового бренда Hermès, сделанные из шкур коров и коз, почти всегда раскупаются, несмотря на то что цены на них часто исчисляются десятками тысяч. Их модели из более экзотических шкур - аллигаторов, крокодилов, страусов и ящериц - особенно редки, что делает их еще более желанными и ценными среди некоторых мегабогатых покупателей.

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А клиентов Chanel, где теперь практически невозможно купить сумку дешевле 9 000 евро, по-прежнему привлекают изделия из овчины и питона - и почти постоянное повышение цен брендом, похоже, не отпугивает очень богатых людей, которые пока не отказываются от кожи в пользу более дешевых альтернатив.

Очевидно, что все еще впереди, но ряд потребительских брендов потихоньку переходит к сотрудничеству с такими компаниями, как 3D Bio-Tissues, которые намерены выращивать "кожу" по метру и работать с брендами, желающими производить товары, обладающие теми же качествами, что и кожа.

Компании, стоящие за этой новой технологией, надеются выпустить на рынок полностью реализованный продукт в течение 5 лет.

Ивонн Тейлор считает, что "модная индустрия сейчас ставит под сомнение использование кожи из-за ее воздействия на окружающую среду, и по мере того, как веганские материалы завоевывают все большую популярность, мы приближаемся к будущему моды без животных".