Итальянская журналистка и исследовательница моря хочет спасти средиземноморских акул от полного исчезновения. Почему это важно?

За последние 50 лет популяции акул и скатов в мире резко — более чем на 70% — сократилась. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что за этот период промысел удвоился, а улов акул увеличился в три раза. Несмотря на международные усилия, численность этих важнейших видов продолжает уменьшаться, угрожая балансу океанов и источникам питания беднейших слоев населения планеты.

Чтобы противостоять этому, новый проект European sharks объединяет рыбаков, сотрудников рыбоохраны, дайверов и даже шеф-поваров для защиты этих видов.

Программа "Океан" побеседовала с Элеонорой де Сабата, известной морской журналисткой и писательницей, а сегодня - координатором проекта. Она рассказала, какие усилия предпринимаются для сохранения этих исчезающих существ.

"Я изучаю акул уже 35 лет, пишу о море, - уточняет Элеонора. - Сегодня я работаю над проектом European sharks, это международная инициатива по спасению акул и скатов Средиземноморья".

Журналистка считает, что вокруг акул пора сплотиться. Euronews

Итальянская журналистка делает акцент на важности объединения единомышленников. "Мы собираемся создать движение людей, предпринимающих конкретные действия в защиту акул и скатов, - поясняет она. - Например, мы просим профессиональных рыбаков выпускать детенышей, чтобы они могли расти и размножаться. А рыбаков-любителей мы просим выпускать всех акул и скатов, соблюдая правила обращения с ними, чтобы они могли выжить".

Особую роль в защите акул играет "гражданская наука" - поступающая информация от волонтеров, дайверов, простых людей. "Мы просим дайверов сообщать нам, где они видят акул и скатов, чтобы определить и защитить эти места, - комментирует Элеонора. - А что касается шеф-поваров, то их мы просим пересмотреть рецепты там, где принято подавать, например, супы на основе акул, и проинформировать об этом всех своих клиентов. В целом мы постараемся донести до людей, что акулы находятся под угрозой исчезновения и что они не опасны.

Важнейшим шагом будет попытка оптимизировать применение законов, защищающих определенные виды. Есть надежда, что через 10-15 лет, если мы будем действовать уже сейчас, мы начнем восстанавливать популяцию. Но для этого нужно время!"