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Эксперт: акулы не так опасны — опасность угрожает им самим

Совместно с The European Commission
Эксперт: акулы не так опасны — опасность угрожает им самим
Авторское право euronews
By  Денис Локтев
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Итальянская журналистка и исследовательница моря хочет спасти средиземноморских акул от полного исчезновения. Почему это важно?

За последние 50 лет популяции акул и скатов в мире резко — более чем на 70%  — сократилась. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что за этот период промысел удвоился, а улов акул увеличился в три раза. Несмотря на международные усилия, численность этих важнейших видов продолжает уменьшаться, угрожая балансу океанов и источникам питания беднейших слоев населения планеты.

Чтобы противостоять этому, новый проект European sharks объединяет рыбаков, сотрудников рыбоохраны, дайверов и даже шеф-поваров для защиты этих видов.

Программа "Океан" побеседовала с Элеонорой де Сабата, известной морской журналисткой и писательницей, а сегодня - координатором проекта. Она рассказала, какие усилия предпринимаются для сохранения этих исчезающих существ. 

"Я изучаю акул уже 35 лет, пишу о море, - уточняет Элеонора. -  Сегодня я работаю над проектом European sharks, это международная инициатива по спасению акул и скатов Средиземноморья".

Журналистка считает, что вокруг акул пора сплотиться.
Журналистка считает, что вокруг акул пора сплотиться.Euronews

Итальянская журналистка делает акцент на важности объединения единомышленников. "Мы собираемся создать движение людей, предпринимающих конкретные действия в защиту акул и скатов, - поясняет она. -  Например, мы просим профессиональных рыбаков  выпускать детенышей, чтобы они могли расти и размножаться. А рыбаков-любителей мы просим  выпускать всех акул и скатов, соблюдая правила обращения с ними, чтобы они могли выжить".

Особую роль в защите акул играет "гражданская наука" - поступающая информация от волонтеров, дайверов, простых людей. "Мы просим дайверов сообщать нам, где они видят акул и скатов, чтобы определить и защитить эти места, - комментирует Элеонора. - А что касается шеф-поваров, то их мы просим  пересмотреть рецепты там, где принято подавать, например, супы на основе акул, и проинформировать об этом всех своих клиентов. В целом мы постараемся донести до людей, что акулы находятся под угрозой исчезновения и что они не опасны.

Важнейшим шагом будет попытка оптимизировать применение законов, защищающих определенные виды. Есть надежда, что через 10-15 лет, если мы будем действовать уже  сейчас, мы начнем восстанавливать популяцию. Но для этого нужно время!"

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