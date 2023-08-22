Вице-президент Еврокомиссии, сторонник "Зелёного пакта" ЕС, Франс Тиммерманс уходит в отставку, чтобы бросить вызов премьер-министру Нидерландов Марку Рютте на предстоящих осенью досрочных парламентских выборах.

Как стало известно во вторник, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла отставку. Обязанности Тиммерманса будет исполнять вице-президент Марош Шефчович до назначения нового члена Комиссии с голландским гражданством. Урсула фон дер Ляйен выразила благодарность бывшему вице-президенту за его многолетнюю успешную работу на благо Комиссии и европейских граждан.

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Во вторник 62-летний Тиммерманс был приведен к присяге и возглавил объединенный список социал-демократов (PvdA) и "зелёных" (GroenLinks) на досрочных выборах в Нидерландах осенью, в надежде сменить либерала Марка Рютте. До европейских выборов остается менее года, и к этому голосованию будет приковано пристальное внимание, считают обозреватели.

В Брюсселе Тиммерманс был архитектором и ярким представителем экологической политики, проводимой с 2019 года под эгидой Урсулы фон дер Ляйен. Его послужной список станет одним из факторов предвыборной кампании, убеждены политологи, где он будет противостоять Гражданскому фермерскому движению, ставшему недавно известным благодаря протестам фермеров против европейских норм.

Примечательно и то, что возвращение Тиммерманса на голландскую политическую сцену происходит в тот момент, когда переговоры по "Зелёному пакту" выходят из-под контроля, а некоторые государства-члены и евродепутаты призывают к мораторию в экологическом законодательстве.