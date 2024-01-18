Нидерланды: чего ожидают от Вилдерса его избиратели?

Корреспондент Euronews отправилась в Роттердам, чтобы попытаться выяснить, почему большинство граждан этого города проголосовали за ультраправых.

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_- Я голосовал за Герта Вилдерса.

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- Большинство его идей, хоть и не все, хороши.

- Я понимаю, почему так много голландцев проголосовали за Вилдерса.

- Он может всё изменить!

Валери Гориа, Euronews:

- Я нахожусь на центральном рынке Роттердама, второго города Нидерландов, где лидер популистов Герт Вилдерс добился одного из своих лучших результатов на последних выборах. Инфляция, иммиграция, жилищный кризис — я приехала, чтобы изучить причины впечатляющего сдвига нидерландцев в сторону крайне правых голландцев.

Победа лидера крайне правых Геерта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре прошлого года вызвала шок. Его избиратели возлагают вину за экономический и социальный кризис в стране на уходящее правительство.

- В Нидерландах что-то должно измениться. Через несколько лет я хотел бы купить дом, но на данный момент в Нидерландах это очень сложно. Так что эти выборы — хорошая вещь для меня, - говорит продавец сыра на рынке Роттердама.

Геерт Вилдерс ищет партнеров по коалиции для формирования правительства. Он смягчил свою жесткую позицию в отношении ислама и отказался от планов запретить мечети и Коран.

Многие рассчитывают на то, что Вилдерс выведет страну из рецессии, закрыв границы для иммиграции.

Говорят жители Роттердама:

- Здравоохранение стоит дорого. Очень дорого. Пенсии низкие, доходы тоже, а расходы растут! Мы каждый день ищем акции со скидками.

- Нам нужно новое правительство как можно скорее. Работайте усердно, сокращайте бедность, двигайтесь вперед!

- Это то, что обещал господин Вилдерс: Нидерланды для нидерландцев. Вот что он обещал.