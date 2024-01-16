В Словакии появилась первая в мире дорога, сделанная из окурков

Только треть окурков из 18 миллиардов сигарет, выкуриваемых ежедневно во всем мире, попадает в мусорный бак или контейнер для вторичной переработки. В Словакии нашли им практичное применение

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В Братиславе внедряют новый способ утилизации окурков.

Компания по управлению муниципальными отходами словацкой столицы запустила инновационный проект по их сбору и повторному использованию.

Во время рождественских ярмарок в городе были опробованы специальные контейнеры, предназначенные для сбора как стандартных сигаретных фильтров, так и тех, которые используются в современных системах нагревания табака, таких как вейпы.

Город планирует использовать этот материал для создания дорожного асфальта.

Власти надеются, что это поможет сделать улицы чище и найти практичное применение отходам.

Новый способ утилизации окурков

Компания Odvoz a Likvidácia Odpadu (OLO), занимающаяся утилизацией городских отходов в Братиславе, заявила, что с 2024 года на общественных мероприятиях будут устанавливаться специально разработанные контейнеры для окурков.

Хотя сама по себе переработка не является инновацией, использование контейнеров для окурков - первый подобный проект в мире.

В сотрудничестве с мэрией Братиславы и компаниями SPAK-EKO и EcoButt компания OLO поможет превратить отходы в асфальт для дорог.

"Если посетители фестиваля, пробега, рынка или другого городского мероприятия выбросят окурки в специальный контейнер, они внесут свой вклад не только в очистку окружающей среды, но и в утилизацию этого вида отходов", - заявила Мартина Чехова, менеджер по циркулярной экономике OLO.

В рамках совместного проекта из использованных сигаретных фильтров будут изготавливаться специальные волокна, которые затем могут стать добавкой для изготовления асфальта, используемого для дорожного покрытия.

Первая в мире дорога из окурков

Братислава надеется увеличить объем переработки сигарет в 2024 году с помощью новой схемы, хотя это и не первый случай использования фильтров для строительства дорог.

В Словакии уже есть дорога, построенная компанией EcoButt из окурков.

Она находится в Жьаре-над-Гроном в центральном регионе страны и, как сообщается, стала первой в своем роде в мире.

Как окурки вредят окружающей среде?

Стремление перерабатывать больше окурков может оказать значительное положительное влияние на планету.

Использованные сигареты, брошенные на землю, наносят вред окружающей среде, поскольку выделяют токсичные вещества, которые могут загрязнять воду, почву и экосистемы.

По оценкам, только треть окурков из 18 миллиардов сигарет, выкуриваемых ежедневно по всему миру, попадает в мусорный бак или контейнер для вторичной переработки.