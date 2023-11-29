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"Снежный эффект озера" заметает север США

Последствия снегопада в Огайо
Последствия снегопада в Огайо Авторское право David Petkiewicz/AP
By Viktoria Sinkevich
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Сильный снегопад обрушился на Огайо и соседние северные штаты. Управлением прогнозов погоды (WFO) Национальной метеорологической службы (NWS) США объявило о надвигающемся зимнем шторме. Причиной сильных снегопадов стал погодный феномен, получивший название "Снежный эффект озера"

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Сильный снегопад обрушился на Огайо и соседние северные штаты. 

Управлением прогнозов погоды (WFO) Национальной метеорологической службы (NWS) США объявило о надвигающемся зимнем шторме.

Причиной сильных снегопадов в районе Великих озер на границе с Канадой стал погодный феномен, получивший название "Снежный эффект озера". 

Такое явление можно наблюдать зимой, когда холодный воздух, перемещаясь над тёплой водой озера, насыщается водяным паром и прогревается снизу. Это  приводит к развитию конвективных облаков и обильному снегопаду.

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