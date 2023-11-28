Соль как фильтр С02: как солончаки защищают атмосферу?

Соленые болота могут сыграть значительную роль в наших усилиях по смягчению последствий изменения климата. Это не только живописные места, но и надежные поглотители углерода, в несколько раз более эффективные, чем тропические леса.

Более того, солончаки способны адаптироваться к постепенному повышению уровня моря: если им не мешать, они могут продвигаться вглубь суши, продолжая удерживать углерод и обеспечивая другие преимущества - давать дом животным и птицам, защищать сушу от штормов.

На солончаках острова Дерримор в Ирландии наша программа побеседовала с доктором Грейс Котт, главным исследователем группы по изучению голубого углерода из Университетского колледжа Дублина (UCD).

Наша собеседница поясняет, что делает солончаки такими эффективными. По ее словам, все "сводится к трем основным процессам". "Рост растений означает захват CO2 из атмосферы путем фотосинтеза - перечисляет она. - Затем с приливом в болота поступают отложения, которые могут оседать, и это способствует дальнейшему захоронению углерода. А в аноксичных отложениях, где очень мало кислорода, уменьшается процесс разложения, что позволяет углероду сохраняться в течение длительного времени. Это происходит не везде. Этого не происходит в некоторых земных средах, где почвы являются естественными".

Еще одно преимущество солончаков - в том, что они выделяют не так много метана (мощного парникового газа) по сравнению с пресноводными водно-болотными угодьями. Это подтверждают исследования. Эколог UCD Андреа Фукс уточняет: "Обычно экосистема выбрасывает в атмосферу больше метана, но из-за засоленности морской воды его выработка снижается. Поэтому его выбросы из растений прибрежных болот меньше, чем из пресноводных".