Борьба с климатическими изменениями часто сводится к посадке деревьев. Но прибрежные болота в Ирландии подсказывают альтернативный путь: они улавливают углерод даже эффективнее тропических лесов. Возможно, решение лежит прямо у нас под ногами?

Двуокись углерода? Да ну её в болото!

С каждым приливом волны Атлантики омывают болота ирландского острова Дерримор. Но это не только красивый пейзаж. Это место - натуральный поглотитель углерода. Исследовательницы из Университетского колледжа Дублина (UCD) на месте наблюдают, насколько эффективно болота помогают удалять углерод из воздуха.

"Солёные болота - это уникальная приливно-отливная экосистема, - поясняет эколог Грейс Котт. - Они располагаются на низменностях, где растения приспособлены к соленой воде и заболоченным условиям. Эти особенности делают солёные болота эффективными поглотителями углерода".

Все растения поглощают CO₂, чтобы расти. Но на суше при разложении они отдают большую часть углерода обратно в атмосферу. Болотные же травы благодаря соленой воде разлагаются медленнее, что помогает удерживать углерод в почве. Если копнуть на полметра, можно увидеть корни и стебли, в них - углерод, который сохраняется уже столетие. "Мы стараемся точно понять, сколько углерода накапливается в этой среде обитания, - комментирует Котт. - Затем мы сможем предложить различные способы управления этими местами, чтобы они продолжали удерживать углерод".

Главный инструмент исследования - башня для измерения вихревых потоков. Это чувствительный прибор, который отслеживает обмен газами между почвой и атмосферой, показывая реальное количество углерода, которое способно накапливать болото. Лиза Джессен, научный сотрудник отдела экологии солончаков UCD, показывает и рассказывает: "Мы измеряем потоки углекислого газа и водяного пара. Днём наблюдается поглощение CO₂ благодаря фотосинтезу, а ночью — выделение углекислого газа из-за дыхания растений".

Не затапливать и не осушать

Процветающее болото, где работает команда, улавливает больше углерода, чем отдает. Ученые обращают внимание на важность сбалансированности условий - в эксосистеме не должно быть слишком влажно или слишком сухо. "Когда болота затапливает, им тяжело продолжать работать эффективно, - поясняет Эльке Айхельман, эколог. - И наоборот, если мы осушаем экосистему, например, для сельского хозяйства, это серьёзно вредит системе и приводит к выбросу большого количества углерода".

Специалисты обращают внимание: если прибрежные водно-болотные угодья будут разрушаться, они могут превратиться из поглотителей углерода в источники его выбросов, усугубляя изменение климата. "Прибрежные водно-болотные угодья по всему миру находятся под угрозой из-за застройки, сельского хозяйства и подъема уровня моря, - напоминает Грейс Котт. - В Ирландии за последние годы мы потеряли множество солончаков, и это наблюдается и в других странах. Такая же участь постигла мангровые леса и морские травы".

Осушение болот приводит к разложению органики, накопленной веками. Примером служат голландские польдеры. Под зелеными полями, которые мы видим в Северной Голландии, лежит торфяник, по сути - старое болото. Чтобы сохранить землю сухой для дойных коров, особенно когда она находится почти на пять метров ниже уровня моря, воду приходится непрерывно откачивать.

"Чистые" доски вместо "грязного" молока

Но один участок, найденный нашей съёмочной группой недалеко от Амстердама, был повторно заболочен, и теперь из-под слоя воды примерно в 15 сантиметров поднимается рогоз. Поскольку почва больше не подвергается воздействию кислорода, она выделяет гораздо меньше CO₂из-за разложения торфа. Альдерт ван Веерен, сотрудник Wetlands International Europe, который проводит этот эксперимент, считает, что рогоз может стать более экологичной альтернативой традиционному молочному скотоводству. "Количество углерода, которое выделяется при производстве одного литра молока на этих лугах, примерно равно выбросам от сгорания двух литров бензина, - рассказывает он. - Но как только вы заново заболачиваете участок, выбросы углерода отсюда прекращаются! Конечно, теперь вы не можете пасти здесь коров, но появляется другой урожай. Вместо молочного фермерства я стал фермером, выращивающим волокна!"

Фермер меняет профиль производства. Euronews

Рогоз — растение от природы прочное, гибкое и устойчивое к гниению. Альдерт ван Веерен видит большой потенциал в его волокнах — от нетканых материалов до более экологичных строительных и упаковочных материалов. "Его практически невозможно сплющить, - уточняет он. - На нем даже можно стоять, это очень стабильная структура благодаря ячейкам и внутренней губчатой системе. Это делает рогоз хорошим строительным материалом и отличным утеплителем. И вот в этом мы видим будущее фермерства — в создании отличных стройматериалов для города Амстердама прямо за нами".

Возможная финансовая поддержка такого сокращения выбросов и восстановления естественной среды обитания поможет сделать подобное землепользование экономически выгодным в долгосрочной перспективе. К тому же, новые легкие машины могут масштабировать болотное фермерство, превращая улавливаемый углерод в строительные материалы. "Вот эта плита сделана из слоев нарезанного рогоза, сложенных друг на друга, - показывает и рассказывает Альдерт ван Веерен.- В качестве связующего вещества мы используем оксид магния. Это материал не горит, он самонесущий и является изолятором. А целлюлозные волокна, смешанные с водой, образуют вот такие плиты — сделанные исключительно из чистых растительных волокон без каких-либо связующих. Это гидромеханическое связывание! Люди не верят, но это правда, это работает!"

Пышный луг под водой

Но прибрежное улавливание углерода не ограничивается только сушей — оно происходит и под водой. Возьмём, к примеру, лагуну в итальянском регионе Эмилия-Романья — это естественная среда обитания морской флоры и фауны, используемая для разведения рыб. Заросли морской травы - не просто идеальная экосистема для мальков: в глобальном масштабе подводные растения улавливают 10% всего углерода, захороненного в океанических отложениях. Полвека назад все местные лагуны были покрыты морскими травами. С тех пор большая часть этих растений погибла, вероятно, из-за загрязнения окружающей среды. Теперь проект LIFE-TRANSFER, финансируемый Евросоюзом, занимается пересадкой выживших трав в соседние лагуны — вслед за успешным пилотным проектом вблизи Венеции.

Координатор проекта Грациано Карамори уточняет: "Нам необходимо обратить процесс вспять, чтобы морская трава начала бурно разрастаться, как это получилось сделать в Венецианской лагуне. Этот успешный пример мы хотим распространить по всему Средиземноморью, да и по всей Европе".

Под руководством Карамори исследовательская группа разработала метод, который позволяет морской траве обрести новый дом. Они берут образцы травы с донорского участка и быстро перемещают их на другое место с похожими условиями. Их цель - увеличить шансы на то, что эти подводные растения превратятся в пышные морские луга. В долгосрочной перспективе это должно привести к очистке воды, уменьшению береговой эрозии и созданию новых убежищ для водной фауны. Эта работа ведется в Италии, Греции и Испании.

Микеле Мистри, профессор морской экологии, убежден: "Мы сделаем огромный подарок окружающей среде, улучшив биоразнообразие этого района. Но мы также сделаем подарок самим себе, увеличивая поглощение CO₂ и таким образом внося свой вклад в борьбу с изменением климата."

От прибрежных солёных болот до подводных лугов — многие решения климатической проблемы лежат если не на поверхности, то не слишком глубоко.