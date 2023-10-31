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Особенности интернациональной рыбалки: в Средиземном море ловят браконьеров

Совместно с The European Commission
Особенности интернациональной рыбалки: в Средиземном море ловят браконьеров
Авторское право Euronews
By  Денис Локтев
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В этом выпуске программы "Океан" мы поднимемся на борт патрульного корабля "Ocean Sentinel", чтобы своими глазами увидеть, как инспекторы ЕС находят нелегальных рыболовов в Адриатике.

Средиземное море — один из самых перегруженных рыболовством водоёмов планеты. Его будущее зависит от соблюдения рыбаками правил и лимитов вылова. Но как этого добиться в огромном море, пересеченном государственными границами?

Мы на борту патрульного судна "Ocean Sentinel". Оно патрулирует международные воды Адриатического моря между Италией и Хорватией под управлением EFCA — Европейского агентства по контролю за рыболовством.

В одной лодке

Андреа Паталано, координатор агентства по контрольным операциям, готовится к утреннему брифингу с инспекционной группой.

"Зачем Евросоюзу своё патрульное судно? Для того, чтобы разные страны-члены ЕС могли совместно размещать на борту своих инспекторов, - объясняет координатор агентства по контрольным операциям Андреа Паталано. - Так мы сможем напрямую обмениваться опытом и вырабатывать единый подход к проведению инспекций и контрольных мероприятий".

Андреа Паталано, координатор по контрольным операциям, Европейское агентство по контролю за рыболовством
Андреа Паталано, координатор по контрольным операциям, Европейское агентство по контролю за рыболовствомEuronews

Помимо Андреа и еще одного итальянского инспектора, в команду входят оператор беспилотника и пара рыбинспекторов из Хорватии.

"Это отличное сочетание. Мы обмениваемся опытом, работаем вместе, - говорит хорватский рыбинспектор Домагой Бойко. - Это очень важно, потому что Адриатика — это общее море".

Инспекция в открытом море

Эти рыболовные лодки-близнецы выбраны для проверки первыми. Инспекторы связываются с рыбаками по рации, чтобы предупредить их о визите. Возражений нет.

Через минуту от судна "Ocean Sentinel" отчаливает катер с инспекционной группой и мчится к рыболовецким судам.

От Ocean Sentinel отъезжает катер, перевозя инспекционную группу к рыбацким судам в море
От Ocean Sentinel отъезжает катер, перевозя инспекционную группу к рыбацким судам в мореEuronews

Мы находимся в международных водах, недалеко от зоны, запрещенной для рыболовства. Здесь рыболовство разрешено, но только такое, которое соответствует европейским и национальным правилам.

Эти рыбаки - среди них много родственников - добывают анчоусы и сардины и продают их в Германии, Италии и Испании. Для капитана Дарио Лаккини проверки не проблема - более того, он говорит, что всячески их поддерживает: "Мы — семейная компания, и для нас важна репутация нас и наших продуктов. Мы — ребята молодые, смотрим в будущее. Если такие проверки будут регулярными, правила будут лучше соблюдаться, так что в будущем уловы только вырастут".

Рискованный момент в работе инспекторов — переход с одного судна на другое в открытом море. В плохую погоду это было бы еще опаснее. Но сегодня инспекция проходит гладко, начиная с проверки документов. Все в порядке — от лицензии на вылов рыбы до журнала учета улова.

"Мы здесь не для того, чтобы жестко преследовать людей, - поясняет итальянский рыбинспектор Никола Бавила. - Речь идет скорее о постоянной профилактике. За прошедшие годы большинство рыбаков это поняли. Они открыты для проверок и, что еще важнее, ведут промысел по правилам".

Никола Бавила и его хорватский коллега Домагой Бойко проверяют размер ячеи рыболовной сети — всё в норме.

Никола Бавила, рыбинспектор, береговая охрана Италии (справа)
Никола Бавила, рыбинспектор, береговая охрана Италии (справа)Euronews

"В данном случае инспекция прошла успешно, - подводит итог Никола. - Капитан рыболовного судна оказал полное содействие, снасти и улов соответствуют европейским нормам".

После проверки всех документов, улова, сетей и систем мониторинга команда возвращается на судно Ocean Sentinel для подведения итогов.

Впереди у них 12 напряженных дней, наполненных новыми проверками. Все это - часть более широкой многоцелевой морской операции в Адриатике, направленной на укрепление европейского сотрудничества в области контроля за рыболовством и других функций береговой охраны.

Инспектор измеряет улов: слишком мелкую рыбу ловить запрещено
Инспектор измеряет улов: слишком мелкую рыбу ловить запрещеноEuronews

Основная цель - извлечь уроки из этого опыта, чтобы укрепить связи между странами-членами ЕС, объединить ресурсы и поделиться ноу-хау, устранив все оставшиеся пробелы в контроле за рыболовством.

Тройной удар по браконьерству

Руководство всей операцией осуществляется из штаб-квартиры Европейского агентства по контролю за рыболовством (EFCA) в испанском Виго, и это настоящая командная работа. К ней подключились сотрудники Европейского агентства морской безопасности (EMSA) и Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

Когда речь идет о контроле за рыболовством, обмен данными между этими агентствами и национальными властями позволяет более точно выбирать цели проверок, чтобы выявлять рыболовецкие суда, которые чаще всего нарушают правила.

"Никто из нас не в состоянии проверить каждое судно, - говорит исполнительный директор EFCA Сьюзан Стил. - Поэтому все страны-участницы объединяет то, что при проведении инспекций мы хотим чётко оценивать риски по каждому осматриваемому судну. И мы можем добиться этого, работая вместе. При этом мы хотим быть уверенными в том, что применяем наиболее экономичные и эффективные методы контроля".

Сьюзан Стил, исполнительный директор Европейского агентства по контролю за рыболовством
Сьюзан Стил, исполнительный директор Европейского агентства по контролю за рыболовствомEuronews

На борту судна "Ocean Sentinel" мы видим и другие примеры межведомственного сотрудничества.

Контейнер с оборудованием Агентства морской безопасности (EMSA) для ликвидации разливов нефти обеспечивает готовность к экстренной очистке, если поблизости произойдет авария с загрязнением.

Самолет Агентства по контролю за рыболовством (EFCA) мониторит операционную зону, а катера Frontex следят за хорватским побережьем.

И каждую проверку сопровождает беспилотник EMSA. Он снимает рыболовное судно с высоты птичьего полета, не бросаясь в глаза рыбакам.

"Обычно рыболовы не замечают, что в воздухе находится беспилотник, - рассказывает Эндрю Йоргенсен, оператор дронов из компании Nordic Unmanned. - Он очень тихий, может увеличивать масштаб в 30 раз. Так что если они, например, захотят выбросить что-то за борт - улов или что-то ещё — то я, надеюсь, зафиксирую это при помощи дрона".

Эндрю Йоргенсен, оператор RPAS, Nordic Unmanned
Эндрю Йоргенсен, оператор RPAS, Nordic UnmannedEuronews

"Нам еще есть над чем работать"

Мы перехватываем в Адриатике еще одно итальянское рыболовное судно - донный траулер, ведущий смешанный лов камбалы и других обитателей дна.

Экологи часто критикуют этот способ лова. Если игнорировать строгие правила, он может сильно навредить природе.

Европейская команда оценила риски и выбрала именно это судно для приоритетной проверки.

Их опасения подтвердились. Мало того, что на донном траулере отсутствует журнал учета уловов, так еще и система мониторинга судна, похоже, была взломана. Ко всему прочему, сеть не проходит проверку: ее ячея слишком мала, а бечева слишком толста, что делает эту снасть незаконной.

Рыболовная сеть не соответствует нормам ЕС
Рыболовная сеть не соответствует нормам ЕСEuronews

"В таких случаях национальные власти проводят целый ряд последующих действий, который включает в себя возвращение рыболовного судна в порт и принятие дальнейших мер, - объясняет Андреа Паталано. - Это могут быть административные штрафы, конфискация улова и изъятие незаконных снастей, обнаруженных на борту судна".

Только за последний год агентство EFCA провело около 50 тысяч рыболовных инспекций в ЕС, выявив более 5 тысяч нарушений. Но, судя по всему, число законопослушных рыбаков растет.

"Укрепляется понимание того, что соблюдение правил отвечает общим интересам — в первую очередь интересам самих рыбаков и всех жителей прибрежных районов, - заключает Паталано. - Но нам еще есть над чем работать, и именно поэтому мы здесь".

Теснее сотрудничество — лучше контроль, а значит, больше шансов, что и завтра в море будет что ловить.

Видеомонтаж • Jean-Christophe Marcaud

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