Особенности интернациональной рыбалки: в Средиземном море ловят браконьеров

В этом выпуске программы "Океан" мы поднимемся на борт патрульного корабля "Ocean Sentinel", чтобы своими глазами увидеть, как инспекторы ЕС находят нелегальных рыболовов в Адриатике.

Средиземное море — один из самых перегруженных рыболовством водоёмов планеты. Его будущее зависит от соблюдения рыбаками правил и лимитов вылова. Но как этого добиться в огромном море, пересеченном государственными границами?

Мы на борту патрульного судна "Ocean Sentinel". Оно патрулирует международные воды Адриатического моря между Италией и Хорватией под управлением EFCA — Европейского агентства по контролю за рыболовством.

В одной лодке

Андреа Паталано, координатор агентства по контрольным операциям, готовится к утреннему брифингу с инспекционной группой.

"Зачем Евросоюзу своё патрульное судно? Для того, чтобы разные страны-члены ЕС могли совместно размещать на борту своих инспекторов, - объясняет координатор агентства по контрольным операциям Андреа Паталано. - Так мы сможем напрямую обмениваться опытом и вырабатывать единый подход к проведению инспекций и контрольных мероприятий".

Андреа Паталано, координатор по контрольным операциям, Европейское агентство по контролю за рыболовством Euronews

Помимо Андреа и еще одного итальянского инспектора, в команду входят оператор беспилотника и пара рыбинспекторов из Хорватии.

"Это отличное сочетание. Мы обмениваемся опытом, работаем вместе, - говорит хорватский рыбинспектор Домагой Бойко. - Это очень важно, потому что Адриатика — это общее море".

Инспекция в открытом море

Эти рыболовные лодки-близнецы выбраны для проверки первыми. Инспекторы связываются с рыбаками по рации, чтобы предупредить их о визите. Возражений нет.

Через минуту от судна "Ocean Sentinel" отчаливает катер с инспекционной группой и мчится к рыболовецким судам.

От Ocean Sentinel отъезжает катер, перевозя инспекционную группу к рыбацким судам в море Euronews

Мы находимся в международных водах, недалеко от зоны, запрещенной для рыболовства. Здесь рыболовство разрешено, но только такое, которое соответствует европейским и национальным правилам.

Эти рыбаки - среди них много родственников - добывают анчоусы и сардины и продают их в Германии, Италии и Испании. Для капитана Дарио Лаккини проверки не проблема - более того, он говорит, что всячески их поддерживает: "Мы — семейная компания, и для нас важна репутация нас и наших продуктов. Мы — ребята молодые, смотрим в будущее. Если такие проверки будут регулярными, правила будут лучше соблюдаться, так что в будущем уловы только вырастут".

Рискованный момент в работе инспекторов — переход с одного судна на другое в открытом море. В плохую погоду это было бы еще опаснее. Но сегодня инспекция проходит гладко, начиная с проверки документов. Все в порядке — от лицензии на вылов рыбы до журнала учета улова.

"Мы здесь не для того, чтобы жестко преследовать людей, - поясняет итальянский рыбинспектор Никола Бавила. - Речь идет скорее о постоянной профилактике. За прошедшие годы большинство рыбаков это поняли. Они открыты для проверок и, что еще важнее, ведут промысел по правилам".

Никола Бавила и его хорватский коллега Домагой Бойко проверяют размер ячеи рыболовной сети — всё в норме.

Никола Бавила, рыбинспектор, береговая охрана Италии (справа) Euronews

"В данном случае инспекция прошла успешно, - подводит итог Никола. - Капитан рыболовного судна оказал полное содействие, снасти и улов соответствуют европейским нормам".

После проверки всех документов, улова, сетей и систем мониторинга команда возвращается на судно Ocean Sentinel для подведения итогов.

Впереди у них 12 напряженных дней, наполненных новыми проверками. Все это - часть более широкой многоцелевой морской операции в Адриатике, направленной на укрепление европейского сотрудничества в области контроля за рыболовством и других функций береговой охраны.

Инспектор измеряет улов: слишком мелкую рыбу ловить запрещено Euronews

Основная цель - извлечь уроки из этого опыта, чтобы укрепить связи между странами-членами ЕС, объединить ресурсы и поделиться ноу-хау, устранив все оставшиеся пробелы в контроле за рыболовством.

Тройной удар по браконьерству

Руководство всей операцией осуществляется из штаб-квартиры Европейского агентства по контролю за рыболовством (EFCA) в испанском Виго, и это настоящая командная работа. К ней подключились сотрудники Европейского агентства морской безопасности (EMSA) и Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

Когда речь идет о контроле за рыболовством, обмен данными между этими агентствами и национальными властями позволяет более точно выбирать цели проверок, чтобы выявлять рыболовецкие суда, которые чаще всего нарушают правила.

"Никто из нас не в состоянии проверить каждое судно, - говорит исполнительный директор EFCA Сьюзан Стил. - Поэтому все страны-участницы объединяет то, что при проведении инспекций мы хотим чётко оценивать риски по каждому осматриваемому судну. И мы можем добиться этого, работая вместе. При этом мы хотим быть уверенными в том, что применяем наиболее экономичные и эффективные методы контроля".

Сьюзан Стил, исполнительный директор Европейского агентства по контролю за рыболовством Euronews

На борту судна "Ocean Sentinel" мы видим и другие примеры межведомственного сотрудничества.

Контейнер с оборудованием Агентства морской безопасности (EMSA) для ликвидации разливов нефти обеспечивает готовность к экстренной очистке, если поблизости произойдет авария с загрязнением.

Самолет Агентства по контролю за рыболовством (EFCA) мониторит операционную зону, а катера Frontex следят за хорватским побережьем.

И каждую проверку сопровождает беспилотник EMSA. Он снимает рыболовное судно с высоты птичьего полета, не бросаясь в глаза рыбакам.

"Обычно рыболовы не замечают, что в воздухе находится беспилотник, - рассказывает Эндрю Йоргенсен, оператор дронов из компании Nordic Unmanned. - Он очень тихий, может увеличивать масштаб в 30 раз. Так что если они, например, захотят выбросить что-то за борт - улов или что-то ещё — то я, надеюсь, зафиксирую это при помощи дрона".

Эндрю Йоргенсен, оператор RPAS, Nordic Unmanned Euronews

"Нам еще есть над чем работать"

Мы перехватываем в Адриатике еще одно итальянское рыболовное судно - донный траулер, ведущий смешанный лов камбалы и других обитателей дна.

Экологи часто критикуют этот способ лова. Если игнорировать строгие правила, он может сильно навредить природе.

Европейская команда оценила риски и выбрала именно это судно для приоритетной проверки.

Их опасения подтвердились. Мало того, что на донном траулере отсутствует журнал учета уловов, так еще и система мониторинга судна, похоже, была взломана. Ко всему прочему, сеть не проходит проверку: ее ячея слишком мала, а бечева слишком толста, что делает эту снасть незаконной.

Рыболовная сеть не соответствует нормам ЕС Euronews

"В таких случаях национальные власти проводят целый ряд последующих действий, который включает в себя возвращение рыболовного судна в порт и принятие дальнейших мер, - объясняет Андреа Паталано. - Это могут быть административные штрафы, конфискация улова и изъятие незаконных снастей, обнаруженных на борту судна".

Только за последний год агентство EFCA провело около 50 тысяч рыболовных инспекций в ЕС, выявив более 5 тысяч нарушений. Но, судя по всему, число законопослушных рыбаков растет.

"Укрепляется понимание того, что соблюдение правил отвечает общим интересам — в первую очередь интересам самих рыбаков и всех жителей прибрежных районов, - заключает Паталано. - Но нам еще есть над чем работать, и именно поэтому мы здесь".

Теснее сотрудничество — лучше контроль, а значит, больше шансов, что и завтра в море будет что ловить.