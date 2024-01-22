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Власти Франции запрещают лов рыбы в Бискайском заливе, чтобы спасти дельфинов

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Jeremias Gonzalez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Запрет касается судов длиной более восьми метров. По данным экологов, в январе-феврале из-за неизбирательного рыболовства в Бискайском заливе ежегодно гибнут тысячи дельфинов.

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Франция ввела месячный запрет на лов рыбы в Бискайском заливе. С 22 января по 20 февраля рыбная ловля запрещена как для французских, так и иностранных компаний. Решение принято после призывов экологов, по данным которых в это время года в Атлантике из-за неизбирательного рыболовства гибнут тысячи дельфинов.

Животные умирают, запутавшись в сетях, травм от лодочных моторов или других рыболовных снастей.

Местные рыбаки называют запрет абсурдным и жалуются на финансовые потери, несмотря на предлагаемую правительством компенсацию.

"Закон был принят очень быстро. О нас никто не подумал", - говорит французский рыболов Сирил Боден.

"Мы должны беречь дельфинов, не стоит их убивать таким образом", - считает посетительница рынка, где торгуют морепродуктами.

Запрет распространяется на лодки длиной более восьми метров. Это означает, что более 400 французских судов должны будут месяц оставаться в порту.

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