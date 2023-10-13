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Всемирный банк выступил против субсидий на ископаемое топливо

Президент Всемирного банка Аджай Банга выступает во второй день ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше, Марокко, 10 октября 2023
Президент Всемирного банка Аджай Банга выступает во второй день ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше, Марокко, 10 октября 2023 Авторское право REUTERS/Susana Vera
By Euronews Green
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Субсидии на ископаемое топливо и сельское хозяйство должны быть перенаправлены на борьбу с изменением климата, предложил новый президент Всемирного банка Аджай Банга.

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Новый президент Всемирного банка поставил под сомнение огромные суммы, которые правительства тратят на субсидирование ископаемых видов топлива.

Выступая в среду на ежегодном собрании банка в Марокко, Аджай Банга заявил, что 1,25 трлн долларов, которые ежегодно направляются на топливо, рыболовство и сельское хозяйство, — это слишком много.

Воздействие этих трех секторов на окружающую среду можно оценить в 6 трлн долларов, и банк хочет, чтобы вместо них приоритетными стали меры по борьбе с изменением климата.

"Я не говорю, что нужно избавиться от всех этих субсидий. Я считаю, что некоторые из этих субсидий имеют решающее значение для социального контракта между правительством и гражданами. Но я не думаю, что это стоит 1,25 трлн долларов", — заявил Банга на ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше.

"Я просто считаю, что тема субсидий нуждается в обсуждении", — добавил он, признав, что она не является популярной, поскольку связана с политикой.

Почему правительства субсидируют ископаемое топливо?

По данным отчета МВФ за 2021 год, правительства стран мира ежегодно тратят около полутриллиона евро, чтобы сделать ископаемое топливо дешевле.

Эти субсидии предоставляются в различных формах, включая налоговые льготы, кредиты под низкие проценты и ограничение цен на бензин. 

Отказ от таких субсидий может быть политически затруднен, поскольку это, вероятно, приведет к росту стоимости жизни. Однако, согласно недавнему отчету Всемирного банка, большинство субсидий на самом деле выгодны богатым.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также заявило, что субсидии на ископаемое топливо в конечном итоге являются неэффективным способом помощи потребителям.

"Правительствам гораздо выгоднее тратить время и деньги на структурные изменения, снижающие спрос на ископаемое топливо, а не на экстренную помощь при повышении цен на него", — заявили аналитики МЭА в начале этого года.

В собственном докладе "Детокс-развитие", опубликованном в июне 2023 года, Всемирный банк отмечает, что если учесть социальные издержки ископаемого топлива, например, его влияние на изменение климата и загрязнение воздуха, то цена окажется даже выше, чем на свободном рынке.

Отказ от субсидий на ископаемое топливо также облегчит конкуренцию возобновляемым источникам энергии.

Какими полномочиями обладает Всемирный банк?

В состав Всемирного банка входят пять институтов и 189 стран-членов, цель которых — искоренить бедность в развивающихся странах.

Он также стремится к поиску решений в области устойчивого развития. По сообщениям Climate Home News, в связи с призывами финансирующих его правительств богатых стран, таких как США и Германия, банк переключается на решение проблем, связанных с изменением климата.

Всемирный банк не имеет возможности заставить правительства избавиться от субсидий на ископаемое топливо; он может лишь консультировать их и оказывать на них давление. 

"Люди говорят, что денег на климат нет, но они есть — просто находятся не в тех местах", — заявил старший управляющий директор Всемирного банка Аксель Ван Троценбург после выхода доклада.

"Если бы мы могли перераспределить триллионы долларов, которые тратятся на расточительные субсидии, и направить их на более эффективное и экологичное использование, мы могли бы вместе решить многие из наиболее острых проблем планеты", — добавил он.

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Почему сельскохозяйственные субсидии вызывают столько споров?

Банга заявил журналистам, что банк "рассмотрит все другие места с деньгами, которые можно было бы использовать или перенаправить — будь то субсидии на топливо и сельское хозяйство, которые вызывают экологические проблемы, или добровольные углеродные рынки".

500 млрд долларов на сельскохозяйственные субсидии, на первый взгляд, не так уж и вредны. Однако сельское хозяйство является вторым по величине источником парниковых газов в мире, а промышленное животноводство связано с целым рядом экологических проблем.

В недавнем докладе организации ActionAid говорится, что после заключения Парижского соглашения банки предоставили в 20 раз больше средств на развитие ископаемого топлива и сельского хозяйства на Глобальном Юге, чем правительства стран Глобального Севера выделили в качестве климатического финансирования странам, находящимся на грани климатического кризиса.

В докладе содержится призыв прекратить промышленное субсидирование сельского хозяйства и увеличить финансирование справедливого перехода к возобновляемым источникам энергии и агроэкологии.

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