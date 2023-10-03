США: побег от цивилизации обернулся трагедией

Жизнь в "автономном режиме" может показаться лёгкой на YouTube и в Instagram. На самом деле без необходимых навыков и снаряжения "отшельникам" грозит смертельная опасность. Есть и не такие радикальные способы меньше зависеть от других: установить солнечные панели, разводить кур, выращивать овощи.

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Частично мумифицированные останки семьи, пытавшейся жить в "автономном режиме", были обнаружены в июле в Национальном лесу Ганнисон в штате Колорадо.

Власти опознали тела сестёр Кристиан и Ребекки Вэнс. Также мёртвым нашли 14-летнего сына Ребекки.

По данным NBC News, чтобы выжить в дикой природе, семья полагалась на видеоролики на YouTube.

Последствия пандемии и самоизоляции

По словам родственницы погибших, Ребекка Вэнс стала беспокоиться о состоянии планеты во время пандемии COVID-19. Поэтому она решила разбить кемпинг и уединиться с близкими в горах.

При подготовке к новой жизни семья полагалась исключительно на статьи в Интернете и видеоролики на YouTube, несмотря на то, что родственники пытались их отговорить, указывая на то, что у них нет опыта выживания.

Сестра Ребекки Кристиан решила присоединиться к сестре и племяннику, полагая, что её присутствие поможет им выжить.

Последнее СМС-сообщение, отправленное "отшельниками" родственникам, датируется концом 2020 года. В начале июля 2023-го турист наткнулся на палатку в лесу, заметив возле неё тело. Внутри палатки оказались ещё два тела.

Не пережили суровую зиму

По словам следователей, семья начала строить убежище с навесом, но не успела завершить его до наступления зимы. Очевидно, что палатка была их единственным укрытием в период аномальных заморозков в Колорадо.

Хотя в соцсетях всё более популярной становится идея выживания в "автономном режиме", реальность резко отличается от теории. Эксперты советуют сторонникам такого образа жизни обзавестись постоянным жилищем, генератором и баллоном с пропаном. Для выживания также необходимо иметь достаточное количество запасов еды. У скончавшихся американских "отшельников" не было ничего из перечисленного. На телах присутствовали признаки недоедания.

"У них с собой было много литературы о выживании на природе и добыче пищи, но, судя по найденным пустым банкам, они закупались в продуктовом магазине", – заявил представитель властей округа Майкл Барнс.

Не по стопам первых колонистов

Независимо от климатических условий, критически важным условием выживания является надлежащее укрытие.

Достаточно сложно зимовать на большой высоте, даже если вы в уютной хижине с большим запасом дров, электричеством, провизией и грузовиком. Эти бедные люди даже не представляли, с чем им придётся столкнуться.

Просмотр видеоролика в Интернете отличается от самостоятельного возведения надёжного и тёплого убежища. Социальные сети и видеоуроки создают впечатление, что такой образ жизни прост и доступен.

Вот как отреагировал на трагедию в Колорадо один сочувствующий: "Достаточно сложно зимовать на большой высоте, даже если вы в уютной хижине с большим запасом дров, электричеством, провизией и грузовиком. Эти бедные люди даже не представляли, с чем им придётся столкнуться".

Другой добавил: "Это так печально. Люди, которые не выросли на природе, не представляют, как трудно выжить. Во времена первых переселенцев дичи и рыбы было гораздо больше и её было легче добыть в природе, и всё равно им было трудно".

Если вы не умеете охотиться, вы не можете просто взять в руки ружье и пойти добывать оленя. В кемпинге не было найдено огнестрельного или другого оружия, не было и удочек. Так что отшельники, очевидно, не планировали присоединяться к 35,8 млн рыболовов или 11,5 млн американских охотников в США в надежде добывать себе пищу самостоятельно.

По данным Ассоциации агентств по охране рыбных ресурсов и дикой природы, охотники ежегодно тратят более 7 млрд долларов (6,7 млрд евро) на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов, снаряжения для стрельбы из лука, оптики, приманок и других необходимых приспособлений, а также 630 млн долларов (601 млн евро) на приобретение специальной одежды. В 2016 году средний охотник потратил на одежду и снаряжение 2 363 доллара (2 256 евро).

Как стать более "автономным"?

В идеале люди не должны поддаваться влиянию социальных сетей. Прежде чем отправиться в дальний лес, необходимо провести самостоятельное исследование и подготовиться к новому образу жизни, полному испытаний, например, научиться правильно одеваться и избегать клещей.

Очень важно понимать климат и окружающую среду, в которую вы собираетесь жить, а также обеспечить себя укрытием, топливом, пищей и водой. Научиться добывать пищу – прекрасная идея, но сначала нужно научиться этому в тёплом и безопасном месте.

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Есть и другие способы повысить свою "автономность" в рамках "обычной" городской или сельской жизни. Научитесь собирать ежевику или заготавливать соленья. Последуйте примеру 13% американских домохозяйств и попробуйте держать кур-несушек.

Выращивайте обычно дорогие экологически чистые овощи, такие как помидоры или перец. Научитесь делать органические удобрения для этих домашних продуктов. Наконец, установите солнечные батареи.

Всё это могло бы спасти семью из Колорадо от неминуемой смерти в горах.