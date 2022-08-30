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Бразилия

Бразилия: смерть индейца-отшельника

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 Alexander Kazakevich
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Согласно официальным данным, в Бразилии с населением 209 миллионов человек проживают около 800 000 коренных жителей, принадлежащих к более чем 300 этническим группам.
Согласно официальным данным, в Бразилии с населением 209 миллионов человек проживают около 800 000 коренных жителей, принадлежащих к более чем 300 этническим группам.   -   Авторское право  National Indian Foundation / AFP

В амазонских джунглях найден мёртвым последний представитель коренного народа танару, бразильские СМИ также называли его "человеком из норы", потому что он оставлял за собой глубокие ямы, в них, как предполагается, устанавливались охотничьи ловушки.

Власти штата Рондония не указали причину смерти, но заявили об отсутствии признаков насилия или борьбы.

Последние 26 лет индеец жил в полном одиночестве. Остальные члены его племени погибли от рук местных лесорубов и землевладельцев.