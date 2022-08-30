Бразилия: смерть индейца-отшельника

Бразилия: смерть индейца-отшельникаКомментарии
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В амазонских джунглях найден мёртвым последний представитель коренного народа танару, бразильские СМИ также называли его "человеком из норы", потому что он оставлял за собой глубокие ямы, в них, как предполагается, устанавливались охотничьи ловушки.
Власти штата Рондония не указали причину смерти, но заявили об отсутствии признаков насилия или борьбы.
Последние 26 лет индеец жил в полном одиночестве. Остальные члены его племени погибли от рук местных лесорубов и землевладельцев.