Бразилия: смерть индейца-отшельника

В амазонских джунглях найден мёртвым последний представитель коренного народа танару, бразильские СМИ также называли его "человеком из норы", потому что он оставлял за собой глубокие ямы, в них, как предполагается, устанавливались охотничьи ловушки.

Власти штата Рондония не указали причину смерти, но заявили об отсутствии признаков насилия или борьбы.

Последние 26 лет индеец жил в полном одиночестве. Остальные члены его племени погибли от рук местных лесорубов и землевладельцев.