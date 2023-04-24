Смертельный пост: в Кении обнаружили тела десятков жертв религиозной секты

В Кении найдены останки порядка 50 членов религиозной секты, лидер которой призывал приверженцев своего учения отказываться от пищи, чтобы "встретиться с Иисусом" и попасть в рай. Среди погибших от голода есть дети.

Операция по поиску выживших и вскрытию новых захоронений в лесу Шакахола на востоке страны продолжается уже неделю. В воскресенье одна из последовательниц культа была обнаружена живой, её доставили в больницу в состоянии истощения.

"Многие по-прежнему держат пост и, быть может, кто-то умирает прямо сейчас, несмотря на арест проповедника. Именно поэтому мы призываем правительство направить туда войска", – заявил Хусейн Халид, руководитель правозащитной организации Haki Africa. Он также добавил, что группу людей заметили с самолёта, но они скрываются и отказываются от помощи.

В Твиттере министр внутренних дел Кении назвал гибель людей "массовым убийством" и заявил, что район поисков теперь считается "местом преступления". По словам чиновника, "церкви, мечети, храмы и синагоги" должны находиться под "более строгим надзором".

Забота о детях лежит на родителях и общине. А здесь их связывали верёвками и морили голодом до смерти. Это большое потрясение для нашей страны. Невероятная жестокость! Себастьян Мутети сотрудник органов по защите прав детей в округе Килифи

Пастор Маккензи, возглавляющий т.н. "Международную церковь благой вести" сдался властям в середине апреля после того, как полиция сообщила об обнаружении тел четырёх погибших в лесу. Ещё 11 человек в возрасте от 17 до 49 лет были госпитализированы.

Проповедника уже задерживали в начале года после того, как СМИ распространили информацию о смерти двоих детей, тогда Маккензи был выпущен под залог. Слушания по его делу должны начаться 2 мая.