Ветряные электростанции Ирландии этим летом бьют рекорды по объёмам вырабатываемой энергии.

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В Ирландии впервые в истории ветряные энергоустановки произвели за день больше электроэнергии, чем потребляет вся страна.

Мощность ветропарка достигла максимума в 3 642 МВт во вторник 26 сентября. Столь высокий показатель связывают со штормом "Агнес", которые принёс в страну шквалистые ветры. Впрочем, к такого рода достижениям и без того здесь уже начали привыкать, так как в предыдущие месяцы ветряные электростанции тоже генерировали рекордные объёмы электроэнергии.

Но, справедливости ради, отметим, что на этой неделе они впервые не только полностью обеспечили энергией электросети всего острова, но и выработали больше необходимого объёма.

Директор отдела по внешним связям компании Wind Energy Ireland (WEI) Джастин Моран заявил местной газете The Journal, что это "большое достижение для ирландских ветропарков".

По его словам, это свидетельствует о том, что у страны есть большой потенциал в работе над декарбонизацией системы электроснабжения.

Может ли Ирландия полностью перейти на энергию ветра?

Это и правда большой успех для Ирландии. Но есть некоторые оговорки.

В настоящее время доля энергии от возобновляемых источников в энергосистеме страны не может превышать 75%. Поскольку часть энергии Ирландия экспортирует в Великобританию, а остальной спрос она удовлетворяет за счёт ископаемого топлива.

С 2011 года этот порог увеличился с 50 до 75%, а к 2030 году его планируют повысить до 95%. Потому что полный переход на ВИЭ требует реконструкции электросети страны.

Процесс интеграции электроэнергии от ветряных и солнечных электростанций и адаптации интерконнекторов, связывающих энергосистему Ирландии с другими странами, - отнюдь не быстрый, и ему сопутствуют технические проблемы, которые нужно устранять, что требует времени.

Ирландия сокращает вредные выбросы

Ранее в этом месяце компания WEI объявила о том, что и в июле, и в августе были побиты предыдущие месячные рекорды по выработке ветровой энергии.

"Ирландские генераторы вырабатывают электроэнергию без сжигания импортируемого ископаемого топлива. Это означает, что мы можем уменьшить объёмы выбросов углекислого газа и одновременно сократить импорт топлива", - пояснил Ноэль Каннифф генеральный директор организации Wind Energy Ireland.

В августе количество энергии, произведённой за счёт ветра, увеличилось на 71% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средняя оптовая цена на электроэнергию в Ирландии также была на 72% ниже, чем в августе 2022 года.

Последние данные означают, что в целом за первые восемь месяцев 2023 года на ирландские ветряные электростанции пришлось 32% всей выработанной электроэнергии в стране. Цена на неё в дни, когда мощность ветряков была наиболее высокой, составляла 88,34 евро за мегаватт-час, это на 5% ниже среднего.

Для сравнения, в дни, когда Ирландия практически полностью полагалась на ископаемое топливо, стоимость электроэнергии возрастала до 123,07 евро за 1МВт·ч.

"Доступная цена очень важна, так же как и снижение зависимости от ископаемого топлива", - добавил Каннифф.