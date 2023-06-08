Ветер и солнце производят всё больше энергии в ЕС

ЕС использует для производства электроэнергии меньше ископаемого топлива и больше энергии ветра и солнца, подсчитали в аналитическом центре Ember.

В мае ветер и солнце произвели в ЕС больше энергии, чем все ископаемые виды топлива вместе взятые, подсчитали в аналитическом центре Ember.

Это случилось впервые: обычно из возобновляемых источников поступает около трети энергии в блоке. В мае же всё было наоборот — на долю ископаемого топлива пришлось лишь 27% электроэнергии.

"Чистая энергия продолжает бить рекорд за рекордом", — отметила глава Ember в Европе Сара Браун.

Что способствовало росту возобновляемой энергетики в ЕС?

Данные компании Ember говорят о том, что причиной рекорда стал рост доли солнечной и ветряной энергетики, а также низкий спрос на электроэнергию.

В мае только солнце произвело 14% электроэнергии в ЕС — это рекорд за всю историю. Еще до наступления лета она впервые обогнала угольную энергетику, на которую в прошлом месяце пришлась лишь десятая часть от общего объема.

Ветер произвел больше электроэнергии, чем в мае прошлого года, но всё-таки не превысил январский рекорд — полгода назад на его долю пришлось 23% электроэнергии в ЕС.

Лошади пасутся в поле рядом с солнечными панелями в Дании AFP

В Европе начали устанавливать больше солнечных панелей и ветряных мельниц. Так в 2022 году Португалия установила солнечных фотоэлектрических установок на 0,9 ГВт, тем самым увеличив свои солнечные мощности более чем на 50% — до 2,5 ГВт, чего достаточно для обеспечения электричеством около 1 миллиона домов. Благодаря этому, в апреле более половины всей электроэнергии Португалии было получено за счет ветра и солнца.

Другие страны ЕС, включая Испанию, Швецию и Бельгию, также достигли в этом году рекордных показателей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

Производство электроэнергии от ископаемого топлива в ЕС падает

Всё меньше электроэнергии в ЕС производится за счет ископаемого топлива. От угля производится всего 10% электроэнергии, а доля газа достигла самого низкого уровня с 2018 года — 15%.

В мае использование угля достигло рекордно низкого уровня — даже в тех европейских странах, которые ранее в значительной степени зависели от него. Даже в Германии, которая закрыла последние атомные электростанции в апреле, доля угля упала до самого низкого уровня с 2020 года.

Меньше угля — 62% — использует и Польша, один из крупнейших сжигателей угля в Европе.

Дым из труб теплоэлектростанции в Белхатуве, Польша REUTERS/Kuba Stezycki

Ветер и солнце станут "основой" электроэнергетики ЕС в этом году

На этой неделе Италия заявила, что может закрыть свои угольные электростанции к 2024 году — на год раньше, чем планировалось, — если цены на газ останутся низкими.

Тем не менее использование газа также снижается: январский обзор европейского рынка электроэнергии компании Ember показал, что в 2022 году ветер и солнце впервые стали основными источниками электроэнергии в ЕС.

Рекордное количество новых ветряных мельниц и солнечных панелей помогло блоку избежать "тройного кризиса", связанного с ограничениями на поставки российского газа, проблемами с гидроэнергетикой из-за засухи и выводом из эксплуатации атомных электростанций.

"В этом году ЕС ожидает обвал ископаемой энергетики, поскольку ветер и солнце становятся основой будущей системы электроснабжения", — говорит Сара Браун из Ember.