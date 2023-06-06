Какие бытовые предметы можно выбрасывать в контейнер для переработки?

Кофейные капсулы, коробки из-под молока и баночки от йогурта. Какой бытовой мусор можно выбрасывать в отдельный контейнер для переработки?
Переработка отходов — ключевой компонент устойчивого образа жизни, но многие из нас не знают, что можно, а что нельзя перерабатывать, когда каждый день отправляются к мусорному контейнеру. И, по словам одного из экспертов, лень — не единственная причина.
Советник по устойчивому развитию Ник Тордей говорит, что системы переработки мусора сложны для понимания и "сломаны". В интервью Euronews Green он отметил, что правительство Великобритании утверждает, что 46% бытовых пластиковых отходов перерабатывается, но это грубое преувеличение.
"Это чушь, реальная цифра составляет менее 9%, а для некоторых видов полимеров — менее 2%. Надежды нет", — сказал он.
В прошлом году ООН одобрила первый в мире глобальный договор о загрязнении пластиком. По словам Тордея, на основе этого важного соглашения необходимо провести "фундаментальный систематический пересмотр дизайна, производства и потребления пластика".
Теперь это может стать возможным. На прошлой неделе 170 стран собрались в Париже, чтобы обсудить вопрос о придании договору юридически обязательной силы. К ноябрю этого года они планируют разработать первый проект, который поможет остановить загрязнение пластиком уже к концу 2024 года.
Переработка мусора — одна из систем, которую необходимо улучшить. По данным YouGov, только 8% жителей Великобритании считают, что этикетки для утилизации понятны. Растерянные потребители спрашивают совета в Google.
Какие предметы домашнего обихода можно перерабатывать?
Упаковочная компания Lifestyle Packaging изучила данные поиска в Google, чтобы выяснить, переработка каких предметов наиболее часто вызывает у нас вопросы.
Она также точно указала, какие из этих предметов можно, а какие — нельзя перерабатывать. Читайте далее удобное руководство, которое можно повесить у себя на кухне.
Можно ли перерабатывать полистирол? — 112 000 запросов
Полистирол можно перерабатывать, но не просто выбросив в контейнер у дома. Это сложный процесс, и во многих странах его нельзя осуществить на местном уровне.
Даже если местная администрация заявит, что примет его, маловероятно, что он будет переработан.
Одно из решений — покупать меньше изделий из полистирола или найти творческие способы, чтобы использовать его снова.
Можно ли перерабатывать кофейные капсулы? — 73 600 запросов
Кофейные капсулы — еще один повседневный предмет, который теоретически может быть переработан, но его нельзя выбрасывать в контейнер для сортировки у дома. Их малый размер и вес затрудняют работу с ними, а кофейная гуща может загрязнить остальную часть вторсырья.
Лучшее решение — отказаться от кофейных капсул вообще.
Но если у вас нет другого выбора, кроме как использовать их, покупайте те, которые можно компостировать дома, и попросите, чтобы такие же покупали у вас на работе. Их можно добавлять в садовые или пищевые отходы, где они будут разлагаться естественным образом.
Можно ли перерабатывать пакетики от чипсов? — 31 200 запросов
Несмотря на то, что на упаковке часто имеется символ переработки, отдельные пакетики от чипсов не стоит выбрасывать в обычные контейнеры.
Тем не менее пустые пакетики часто можно сдать в местные пункты приема вторсырья, которые есть во многих супермаркетах.
Можно ли перерабатывать картонные коробки Tetra Pak? — 28 000 запросов
Эти картонные коробки, к примеру, из-под сока, можно перерабатывать, но только в определенных районах. Упаковка Tetra Pak изготавливается на 90% из картона, но имеет вкладыш из алюминиевой фольги и пластиковую крышку, что может усложнить процесс переработки.
Если в вашем районе не предусмотрена переработка Tetra Pak, коробки часто можно сдать в пункты приема супермаркетов или в муниципальные центры переработки.
Можно ли перерабатывать лампочки? — 19 600 запросов
Старые лампы накаливания не подлежат переработке, их следует выбрасывать вместе с обычными отходами. Однако новые энергоэффективные лампы можно перерабатывать в большинстве крупных центров утилизации отходов и некоторых магазинах.
Поэтому при любой возможности покупайте светодиодные лампы, а при покупке светильников или ламп учитывайте тип лампочки внутри.
Можно ли перерабатывать фильтры для кувшинов воды BRITA? — 17 800 запросов
Фильтры для воды нельзя выбрасывать в контейнер у дома.
Использованные фильтры необходимо собрать и отнести в ближайший пункт приема вторсырья, где они будут отправлены обратно в компанию.
Можно ли перерабатывать блистерные упаковки от таблеток? — 13 600 запросов
Изготовленные из ПВХ для защиты лекарств от загрязнения, блистерные упаковки должны быть прочными. После переработки поливинилхлорид не пригоден для использования.
Однако аптеки часто собирают их, чтобы превратить в пластиковые гранулы, из которых можно изготовить изделия из переработанного пластика.
Картонные коробки, в которых они поставляются, можно выбрасывать в контейнер для переработки у дома.
Можно ли перерабатывать зубную пасту? — 6 200 запросов
Тюбики зубной пасты часто изготавливаются из смеси материалов, среди которых пластик и металл. Это может затруднить их переработку в домашних условиях.
Тюбики зубной пасты с помпой перерабатывать легче: их можно сдавать вместе с домашним мусором, если местные власти также собирают пластиковые кастрюли, ванночки и лотки.
Что такое "вишсайклинг"?
Вишсайклинг — это настойчивое желание бросить в мусорный бак все ненужные вещи в надежде, что они будут переработаны, хотя на практике они могут оказаться непригодными для переработки, пригодными лишь частично или загрязненными.
Это может привести к тому, что на общую свалку отправится всё — даже то, что можно переработать.
Это также увеличивает расходы центров переработки и может привести к задержкам. Если в процессе сортировки внутрь попадает неперерабатываемый предмет, это может привести к засорению или даже повреждению оборудования.
Так что если вы не уверены в каком-либо предмете, лучше отнесите его в общий мусор.