Итальянские рыбаки избавляются от полистироловых контейнеров

Полистирол или пенопласт — одна из основных причин загрязнения Средиземного моря микропластиком.
Скоро на лодках вы не увидите белых коробок из пенопласта, куда рыбаки складывают улов.
В Неаполитанском заливе муниципалитеты города Поццуоли и острова Прочида объединили усилия в борьбе с загрязнением моря.
Благодаря европейским фондам закупаются тысячи контейнеров для перевозки рыбы, которые заменят полистироловые.
Полистирол или пенопласт — одна из основных причин загрязнения Средиземного моря микропластиком.
В отличие от старых ящиков из полистирола, новые контейнеры можно использовать повторно после мытья и дезинфекции, и рыбаки Поццуоли готовы к переменам.
Рыбаки Поццуоли демонстрируют, что можно сочетать внимание к работе с бережным отношением к окружающей среде. Небольшие изменения могут многое значить для здоровья моря, в котором они работают.
На долю пластика приходится 95 % отходов в Средиземном море, которое занимает шестое место в мире по загрязнению. Основная причина этого - развитая туристическая деятельность.
Рыбаки знают, как важно защищать окружающую среду, в которой они работают и живут.