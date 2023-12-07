Итальянские рыбаки избавляются от полистироловых контейнеров

By Luca Palamara

Полистирол или пенопласт — одна из основных причин загрязнения Средиземного моря микропластиком.

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Скоро на лодках вы не увидите белых коробок из пенопласта, куда рыбаки складывают улов.

В Неаполитанском заливе муниципалитеты города Поццуоли и острова Прочида объединили усилия в борьбе с загрязнением моря.

Благодаря европейским фондам закупаются тысячи контейнеров для перевозки рыбы, которые заменят полистироловые.

Полистирол или пенопласт — одна из основных причин загрязнения Средиземного моря микропластиком.

Я думаю, что за этим ящиком будущее. Я вижу в этом положительный момент как для гигиены окружающей среды, так и для тех, кто занимается этой работой Аньелло Мичилло рыбак

В отличие от старых ящиков из полистирола, новые контейнеры можно использовать повторно после мытья и дезинфекции, и рыбаки Поццуоли готовы к переменам.

Новые пластиковые ящики будут мыться, в них будет установлен микрочип. Их больше не будут выбрасывать в окружающую среду. Работы немного больше, но я думаю, что так будет лучше для будущего, и, возможно, мы защитим окружающую среду Джузеппе Буччиеро президент рыболовного кооператива "Ла Флегрея"

Рыбаки Поццуоли демонстрируют, что можно сочетать внимание к работе с бережным отношением к окружающей среде. Небольшие изменения могут многое значить для здоровья моря, в котором они работают.

При всех действиях, которые могут быть осуществлены с точки зрения экологии, они работают бок о бок с администрацией и также позитивно воспринимают эти изменения, потому что улучшение экологии означает улучшение их собственного бизнеса Луиджи Мандзони мэр Поццуоли

На долю пластика приходится 95 % отходов в Средиземном море, которое занимает шестое место в мире по загрязнению. Основная причина этого - развитая туристическая деятельность.

Рыбаки знают, как важно защищать окружающую среду, в которой они работают и живут.