Учёные обнаружили огромное количество нанопластика в бутилированной воде

Ученые изучили по пять образцов трех известных марок бутилированной воды и обнаружили, что количество частиц в них варьируется от 110 000 до 400 000 на литр, в среднем составляя около 240 000
В среднестатистическом литре бутилированной воды содержится около четверти миллиона невидимых глазу крошечных частиц нанопластика, впервые обнаруженных и классифицированных с помощью микроскопа с двойным лазером.
Исследователи из Колумбийского и Ратгерского университетов обнаружили в образцах трех распространенных марок бутилированной воды в 10-100 раз больше нанопластика, чем микропластика.
Марки ученые предпочитают не называть, так как хотят провести более широкое исследование и изучить образцы и других брендов.
Ученые до сих пор не могут ответить на главный вопрос: Вредны ли эти нанопластиковые частицы для здоровья?
Эксперты сходятся во мнении, что новое исследование открывает двери для лучшего понимания потенциальных рисков, но пока, уверяют они, рано говорить об этом наверняка и бить тревогу.