Учёные обнаружили огромное количество нанопластика в бутилированной воде

By Euronews

Ученые изучили по пять образцов трех известных марок бутилированной воды и обнаружили, что количество частиц в них варьируется от 110 000 до 400 000 на литр, в среднем составляя около 240 000

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В среднестатистическом литре бутилированной воды содержится около четверти миллиона невидимых глазу крошечных частиц нанопластика, впервые обнаруженных и классифицированных с помощью микроскопа с двойным лазером.

Исследователи из Колумбийского и Ратгерского университетов обнаружили в образцах трех распространенных марок бутилированной воды в 10-100 раз больше нанопластика, чем микропластика.

Марки ученые предпочитают не называть, так как хотят провести более широкое исследование и изучить образцы и других брендов.

Я имею в виду, что независимо от того, видим мы их [частицы нанопластика] или нет, они существуют. Поэтому лучше, если мы будем знать, сколько их там и какие они. Но я сама, как ученый, хотела бы получить больше данных в плане токсикологического исследования, чтобы знать, насколько это вредно для моего собственного организма Найсин Цянь Колумбийский университет, ведущий автор исследования

Ученые до сих пор не могут ответить на главный вопрос: Вредны ли эти нанопластиковые частицы для здоровья?

Эксперты сходятся во мнении, что новое исследование открывает двери для лучшего понимания потенциальных рисков, но пока, уверяют они, рано говорить об этом наверняка и бить тревогу.