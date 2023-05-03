В Евросоюзе обсуждают законопроект, в случае принятия которого потребители смогут требовать от производителя ремонта техники. Направленные на уменьшение количества электронного мусора программы уже существуют в Австрии и во Франции.

Не покупать новое, а чинить старое: в Австрии уже год работает государственная программа, которая покрывает половину стоимости ремонта сломанных электроприборов. Она распространяется на такие неисправные устройства, как смартфоны, ноутбуки, кофемашины и посудомоечные машины.

По данным Министерства охраны окружающей среды, за год работы этой программы австрийцы выкупили 560 000 ваучеров на сумму до 200 евро. Это намного больше, чем ожидалось. Первоначально власти предполагали, что к началу 2026 года будет выкуплено 400 000 ваучеров.

Программа, направленная на борьбу с электронным мусором, позволяет потребителям сдавать неисправные устройства в один из 3 500 пунктов приема по всей стране.

Подобную схему могут распространить по всему Евросоюзу в соответствии с новым законом о "праве на ремонт".

Что такое "право на ремонт" в ЕС?

В настоящее время Евросоюз работает над введением всеобщего "права на ремонт", чтобы помочь уменьшить количество электронного мусора. Идею предложили в марте в рамках модели циркулярной экономики ЕС.

Если предложение будет принято, компаниям придется предлагать потребителям право на ремонт их устройств — либо через производителя, либо через третью сторону. Таким образом клиенты смогут требовать починки, а не полной замены товара.

По данным Еврокомиссии, из-за того, что технику не ремонтируют, а выбрасывают, в блоке ежегодно производится 35 миллионов тонн отходов и 261 миллион тонн выбросов СО2.

Как будет работать "право на ремонт" в ЕС?

В течение установленного законом гарантийного срока на товар производители будут обязаны предлагать услуги по ремонту, если он не будет стоить дороже, чем замена. Через пять-десять лет после даты покупки производители также будут обязаны ремонтировать продукцию, но уже за счет потребителя.

Схема также заставит производителей раскрывать информацию о том, как ремонтировать устройство, отменив их монополию на ремонт. Это позволит более мелким предприятиям по ремонту конкурировать с производителями, что снизит цены.

Некоторые страны уже ввели свои собственные законы по борьбе с отходами. Например, в 2021 году Франция заставила Apple, Samsung и других производителей устройств добавить к своей продукции "показатель ремонтопригодности", что позволит потребителям делать более осознанный выбор.

Похожий закон о "праве на ремонт" уже действует в Великобритании

В июле 2021 года в Великобритании был введен закон о "праве на ремонт" для борьбы с электронными отходами от такой техники, как телевизоры, посудомоечные машины и холодильники.

Закон обязал производителей в течение двух лет начать предоставлять запасные части и информацию о ремонте потребителям и сторонним компаниям на срок до 10 лет.

Тем не менее он не распространяется на мобильные телефоны, ноутбуки, микроволновые печи и различные другие гаджеты.