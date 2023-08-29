Изменение климата оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство в Европе. Перемены ощущаются и на горных пастбищах Савойи, и в дельте Роны во Франции и в испанской Андалусии.

Знаменитым европейским деликатесам угрожают высокие температуры, засуха и повышение уровня моря.

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Вызванное человеком изменение климата оказывает непосредственное влияние на состояние сельского хозяйства и животноводства во всем мире. В Европе пармезан, камаргский рис, эспелетский перец, оливки Каламата, савойские сыры, иберийская ветчина - вот лишь некоторые из европейских деликатесов, страдающих от его последствий.

Сейчас производители работают над решением проблемы сохранения этих местных продуктов и связанных с ними традиций.

Иберийским свиньям не хватает желудей

Андалузское солнце светит сквозь дубовые листья на сухую траву, по которой бродят грустные иберийские свиньи. Подлесок на юго-западе Испании, где растут различные виды дубов - идеальная среда обитания для этих животных. Благодаря им этот регион славится своим хамоном "pata negra bellota". Этот знак на упаковке означает высочайшее качество, и для его сохранения свиньи должны иметь не менее гектара земли для выпаса.

Знаменитая иберийская ветчина. Стоимость килограмма превышает 100 евро. Gaël Camba / Euronews

Однако в прошлом году дубы из-за засухи не дали достаточного количества желудей. Фермерам пришлось приспосабливаться, предоставляя каждой свинье больше места для выпаса и достаточного количества пищи.

"Вместо двух гектаров нам пришлось отводить три, чтобы сохранить качество продукции", - объясняет Рафаэль Барандарян, занимающийся разведением иберийских свиней на ферме Cabeza del Gato.

Иберийские свинки собирают желуди под столетними дубами Gaël Camba / Euronews

Другой способ сохранить качество и обеспечить свиней достаточным количеством желудей - варьировать виды дуба, присутствующие на фермах.

"Мы предпочитаем фермы с двумя или тремя видами дуба", - объясняет Мария Кастро Бермудес, руководитель отдела коммуникаций компании Cinco Jotas, одного из самых престижных брендов иберийской ветчины.

"Если у нас не будет хорошего урожая желудей от дуба остролистного, то у пробкового дуба будет то, что нам нужно", - объясняет она.

Рафаэль Барандярян разводит иберийских свиней в Андалусии Gaël Camba / Euronews

Приоритетной задачей является обеспечение свиней желудями и травой в период откорма с октября по январь. Именно этот традиционный рацион придает мясу и жиру характерный вкус.

После забоя окорок выдерживается в погребе до пяти лет для созревания. Его вес достигает 8 кг, а стоимость - около 700 евро.

В Савойе больше не растет трава

Во Франции, по другую сторону границы, проблема та же. Савойские сыры страдают из-за засухи, вызванной изменением климата.

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Жан-Люк Дюкло холит и лелеет 150 коров, которые поставляют молоко для савойских сыров эмменталь, томме и реблошон в долине Усс между Анси и Женевой.

На его ферме под названием "Ле Шампенуа" трава обычно зеленая в течение всего лета, но в этом году не везде.

"Это из-за засухи", - говорит фермер, указывая на трещины в земле.

"Из-за недостатка воды земля уплотняется, сжимается и образует вот такие трещины. Когда пойдут дожди, возможно, они исчезнут", - надеется фермер.

Из-за высоких температур в этом году меньше травы для коров, что представляет проблему для производителей французских сыров Gaël Camba / Euronews

Основная проблема заключается в том, чтобы позволить коровам есть траву, чтобы сохранить знак IGP (защищенное географическое указание) и, прежде всего, стандарты качества.

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"Но пастбища оказались под угрозой", - объясняет Жан-Люк Дюкло.

По его словам, траве для корма угрожает повышение температуры воздуха. Когда она достигает 30 градусов, трава перестает расти.

В прошлом году была изменена классифицация для 28 видов сыров из-за высоких температур.

Коровам не нравится, когда температура поднимается выше 25 градусов. Это влияет на производство молока. Gaël Camba / Euronews

Однако смягчение требований не решит проблем, с которыми сталкиваются эти особые продукты питания, поскольку сами животные плохо переносят жару.

"Корова нормально себя чувствует при температуре от -5 до +25 градусов Цельсия, но если становится жарче, она испытывает стресс", - объясняет Жан-Люк Дюкло.

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Он заметил, что некоторые коровы стали давать на 2-3 литра меньше молока в день. Его качество также ухудшилось, а это замедляет производство сыра.

Повышение уровня воды в Средиземном море угрожает камаргскому рису

В регионе Камарг на средиземноморском побережье Франции проблема почти противоположная. Там слишком много воды. Морской воды.

Крупнейшее водно-болотное угодье Франции оказалось под угрозой, поскольку уровень моря повышается, и соленая вода может вскоре попасть на рисовые поля.

"Соль - отличное средство для уничтожения сорняков", - объясняет Бертран Мазель, рисовод и президент профсоюза рисоводов Камарга. - Но уже при двух граммах на литр рис начинает страдать".

Камаргский рис Gaël Camba / Euronews

"Если мы не предотвратим проникновение морской воды в Камарг, то создадим огромное солончаковое болото, которое не только сделает эту территорию стерильной, но и лишит ее биоразнообразия, фауны и флоры", - предупреждает рисовод.

Для выращивания риса требуются пестициды, но их разводят в пресной воде, которая затем используется в природной среде. Исследователи из Tour du Valat, научно-исследовательского института по сохранению средиземноморских водно-болотных угодий, считают, что теперь этот процесс нуждается в усовершенствовании.

An experiment is underway to try and bring freshwater in Camargue after filtering it from its pesticides used in rice cultures. Gaël Camba / Euronews

"Уровень содержания пестицидов в дренажных водах сельскохозяйственных предприятий не соответствует нормам безопасности", - говорит Жан Жальбер, президент Tour du Valat.

В настоящее время проводится эксперимент по очистке воды, но для его широкомасштабного внедрения может понадобиться несколько лет.