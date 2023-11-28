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В Испании раскрыли кражу иберийского хамона на 200 тысяч евро

Украденный хамон
Украденный хамон Авторское право скриншот из видео Гражданской гвардии Испании через AFP
By Euronews
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Более 700 мясных деликатесов были спрятаны в двух украденных фургонах. Ветчину украли прямо из сушильной камеры в Вильянуэва-де-Кордова на севере Андалусии и успели довезти до Мадрида.

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В Испании раскрыли кражу иберийского хамона на 200 тысяч евро.

Гражданская гвардия провела рекордную конфискацию в окрестностях Мадрида: более 700 украденных окороков в двух фургонах.

По данным СМИ, эти первоклассные мясные изделия из долины Лос-Педрочес были украдены в среду 22 ноября из сушильной камеры в Вильянуэва-де-Кордова, на севере Андалузии.

В тот же день у торговца шинами были украдены два фургона.

Следователи быстро заподозрили связь между этими двумя кражами и вскоре взяли "мясной" след под Мадридом. Двое человек были арестованы.

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