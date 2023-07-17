Нарцисс как средство против изменения климата

Luke Hanrahan

Недавние исследования показали: если добавлять выращенные в горах нарциссы в корм коровам, те будут выделять в атмосферу меньше метана.

В горах Уэльса Блэк-Маунтинс есть необычные поля. На большой высоте здесь выращивают нарциссы. Эти цветы выделяют вещество, которое используется в лекарствах против болезни Альцгеймера.

Но это еще не всё. Недавние исследования показали: выращенные в горах нарциссы имеют уникальную способность уменьшать выделение в атмосферу метана, если добавлять их в корм коровам.

Однако выращивать цветы на вершинах гор непросто.

"Когда мы попытались выращивать нарциссы здесь, то обнаружили, что все традиционные методы, десятилетиями применяемые в нарциссоводческой отрасли, не работают. В итоге нам пришлось отбросить все правила и полностью переосмыслить процесс от начала до конца", — говорит фермер и владелец компании Agroceutical Кевин Стивенс.

Нарцисс — это практически синоним Уэльса, национальный цветок страны. Но последнее место, где ожидаешь его найти, это Блэк-Маунтинс. Причина: хотя выращивать его здесь непросто, местные условия идеально подходят для выработки галантамина — важнейшего соединения, способствующего сокращению выбросов метана.

"Очень быстро стало понятно, что нарциссы наполнены очень мощными биоактивными веществами", — продолжает Кевин Стивенс.

Коровы и другие сельскохозяйственные животные выделяют около 14% антропогенных выбросов в атмосферу.

Ученые надеются, что экстракт нарцисса не только снизит выбросы, но и сделает пищеварительные системы животных более эффективными.

"Мы также ожидаем увидеть улучшение утилизации белка. То есть мы можем начать изучать рацион животных и, возможно, уменьшить количество получаемого ими белка, поскольку они могут взять больше из корма. Это тоже очень перспективное преимущество данной добавки", — считает доктор Элисон Бонд из компании Rumenco.

Правительство Великобритании сейчас поддерживает четырехлетний пробный период, который в случае успеха может быть продлен.

"Сейчас мы имеем перед собой просто невероятную ситуацию. Потенциал, которым нарцисс обладает, чтобы изменить мир на различных уровнях, захватывает и очень пугает одновременно", — говорит Кевин Стивенс.

Хотя нарцисс точно не решит проблему изменения климата целиком, в случае успеха испытаний выбросы парниковых газов снизятся, что поможет замедлить скорость глобального потепления.