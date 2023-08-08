В Словении, где за 24 часа выпала месячная норма осадков, произошло сильнейшее наводнение. Власти признали стихию самой масштабной в новейшей истории страны.
В результате наводнения, вызванного непрекращающимися ливнями, погибли не менее четырёх человек. Ущерб от стихии оценивается в более чем 500 миллионов евро.
Аномальные погодные условия стали настоящим испытанием для словенцев. За сутки в этой южноевропейской стране выпала почти месячная норма осадков. Две трети её территории оказалось во власти стихии. Затоплены многие здания. Заблокированными оказались дороги и мосты. Десятки тысяч домов остались без электричества.
По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, "нанесённый ущерб невообразим, поскольку практически две трети Словении так или иначе пострадали, и возврацщение к нормальной жизни будет стоить огромных усилий".
Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться, многие были спасены вертолётами или сотрудниками экстренных служб при помощи лодок.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь Словении со стороны ЕС, назвав картину, которую после себя оставила стихия, "душераздирающей". Словенское правительство также обратилось к НАТО с просьбой оказать содействие: отправить военные вертолёты и сборно-разборные мосты.
Экстремальные погодные условия испытывают на себе соседние страны
На соседнюю Австрию также обрушились сильные дожди. На прошлой неделе в южном регионе Каринтии погиб один человек: он упал в реку, берег которой был размыт потоками воды.
В то время как в центральной Европе происходят масштабные наводнения, другие регионы континента пребывают во власти сильной жары.
В результате схода оползня в популярном у туристов горном курорте Шови в Грузии погибли 11 человек. Около 200 человек были эвакуированы.
Повышение температур привело к возникновению **лесных пожаров**на обширном участке территории континента. Огонь бушует вцентральной и западной части Португалии и на испано-французской границе. Там проведена массовая эвакуация жителей и туристов.
Пожары вспыхнули на островах Греции, а также на итальянских островах Сардиния и Сицилия.
Жара накрыла и Украину. Более 18,5% территории этой страны покрыто лесами, что делает её особенно уязвимой для лесных пожаров. В период с 2020 по 2022 годы огонь уничтожил самую большую по площади территорию среди всех стран ЕС. Отчасти это связано с изменением климата, но в значительной степени - с военным вторжением России.
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