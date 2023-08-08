В Словении, где за 24 часа выпала месячная норма осадков, произошло сильнейшее наводнение. Власти признали стихию самой масштабной в новейшей истории страны.

В результате наводнения, вызванного непрекращающимися ливнями, погибли не менее четырёх человек. Ущерб от стихии оценивается в более чем 500 миллионов евро.

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Аномальные погодные условия стали настоящим испытанием для словенцев. За сутки в этой южноевропейской стране выпала почти месячная норма осадков. Две трети её территории оказалось во власти стихии. Затоплены многие здания. Заблокированными оказались дороги и мосты. Десятки тысяч домов остались без электричества.

Местный житель на уборке территории в деревне близ Камика после обрушившегося на Словению наводнения. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, "нанесённый ущерб невообразим, поскольку практически две трети Словении так или иначе пострадали, и возврацщение к нормальной жизни будет стоить огромных усилий".

Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться, многие были спасены вертолётами или сотрудниками экстренных служб при помощи лодок.

Вид с воздуха на повреждённое здание в зоне затопления в Превалье, Словения. FEDJA GRULOVIC/REUTERS

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь Словении со стороны ЕС, назвав картину, которую после себя оставила стихия, "душераздирающей". Словенское правительство также обратилось к НАТО с просьбой оказать содействие: отправить военные вертолёты и сборно-разборные мосты.

Экстремальные погодные условия испытывают на себе соседние страны

На соседнюю Австрию также обрушились сильные дожди. На прошлой неделе в южном регионе Каринтии погиб один человек: он упал в реку, берег которой был размыт потоками воды.

Люди расчищают от грязи дороги после наводнения в Превалье, Словения. REUTERS/Borut Zivulovic

В то время как в центральной Европе происходят масштабные наводнения, другие регионы континента пребывают во власти сильной жары.

Обломки разрушенного наводнением моста в Превалье, Словения. BORUT ZIVULOVIC/BORUT ZIVULOVIC

В результате схода оползня в популярном у туристов горном курорте Шови в Грузии погибли 11 человек. Около 200 человек были эвакуированы.

Штаб-квартира Словенской горноспасательной службы разрушена в результате наводнения в Камнике. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Повышение температур привело к возникновению **лесных пожаров**на обширном участке территории континента. Огонь бушует вцентральной и западной части Португалии и на испано-французской границе. Там проведена массовая эвакуация жителей и туристов.

Туристы, эвакуированные вертолётом из пострадавших от наводнения долин, прибывают в Камник. Словения. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Пожары вспыхнули на островах Греции, а также на итальянских островах Сардиния и Сицилия.

Повреждённые наводнением автомобили на дороге в Камнике. Словения. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Разрушенный стихией мост близ Камника. Словения. SOPA Images/ Luka Dakskobler / SOPA Images

Жара накрыла и Украину. Более 18,5% территории этой страны покрыто лесами, что делает её особенно уязвимой для лесных пожаров. В период с 2020 по 2022 годы огонь уничтожил самую большую по площади территорию среди всех стран ЕС. Отчасти это связано с изменением климата, но в значительной степени - с военным вторжением России.

Вода едва начинает спадать в Камнике. Словения BORUT ZIVULOVIC/BORUT ZIVULOVIC

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