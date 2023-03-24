Исследование: "вечные химикаты" могут снижать репродуктивную способность на 40 процентов

Повышенное воздействие "вечных химикатов", содержащихся в окружающей среде и многих продуктах, может быть причиной, по которой некоторые женщины не могут забеременеть, говорится в новом исследовании.

Исследование показало, что более высокий уровень перфторалкильных веществ (PFAS), в крови будущих матерей связан с 40-процентным снижением шансов на успешную беременность.

Исследователи из Медицинской школы Икана при медцентре Маунт-Синай в Нью-Йорке, США, говорят, что женщины, пытающиеся зачать ребенка, должны избегать продуктов, содержащих PFAS, таких как посуда с антипригарным покрытием, попкорн для микроволновой печи или ткани с антипятнистой поверхностью.

"PFAS действительно снижает фертильность у женщин, их воздействие должно быть ограничено, если вы планируете беременность", - сказал Euronews Next ведущий автор исследования доктор Натан Коэн.

Коэн и его коллеги изучили образцы крови 382 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые пытались забеременеть и были включены в исследование по подготовке к зачатию в Сингапуре.

Анализы были взяты у женщин в период с 2015 по 2017 год, за ними наблюдали в течение как минимум одного года.

Исследователи обнаружили, что повышенное воздействие "вечных химикатов" связано с более низкой вероятностью забеременнеть и родить ребенка - не только при рассмотрении каждого PFAS в отдельности, но и в еще большей степени при их сочетании.

Выяснилось, что чем выше было воздействие разных PFAS, тем больше времени требовалось для получения положительного теста на беременность.

Что такое PFAS?

PFAS - это группа промышленных химических веществ, которые десятилетиями используются в разных отраслях промышленности для придания изделиям устойчивости к воздействию тепла, воды, жира и пятен.

Недавно они были обнаружены и в таких товарах как, например, туалетная бумага и нижнее белье.

Из-за очень прочной связи фтор-углерод эти химикаты очень медленно распадаются в окружающей среде и в нашем организме. Вместо этого они накапливаются в течение месяцев или лет, и их следы были обнаружены практически во всех местах на Земле, в том числе в организме белых медведей в Арктике.

Предыдущие исследования связывали PFAS с ослаблением реакции на вакцинацию и повышенным риском некоторых видов рака, особенно рака почек и яичек.

Команда из медицинского центра Маунт-Синай отмечает, что другие исследования показывали, что PFAS нарушают репродуктивную функцию у самок мышей. Результаты их работы одними из первых показывают их влияние " вечных химикатов" на человека.

Гормональные нарушения

Исследователи предполагают, что PFAS влияет на женскую фертильность, разрушая репродуктивные гормоны.

"У нас не было данных об уровне женских репродуктивных гормонов, поэтому мы не можем подтвердить это", - сказал Коэн.

Еще одним недостатком исследования является то, что в нем рассматривались только семь наиболее распространенных PFAS (из тысяч существующих). В нем не было данных о воздействии этих химических веществ на потенциальных отцов.

Однако недавние исследования показывают, что воздействие PFAS на женщин во время ранней беременности может привести к снижению количества и качества спермы у их детей в дальнейшем.

"PFAS могут нарушать работу гормонов нашей репродуктивной системы и в нескольких предыдущих исследованиях была доказана их роль в задержке полового созревания, повышенного риска развития эндометриоза и поликистоза яичников", - рассказала одна из авторов исследования доктор Дамаскини Валви, доцент кафедры экологической медицины и общественного здравоохранения медцентра Маунт-Синай.

Наше исследование показывает, что PFAS могут также снижать фертильность у женщин, которые в целом здоровы и естественным образом пытаются зачать ребенка Дамаскини Валви доцент кафедры экологической медицины и общественного здравоохранения

Исследователи обращают особое внимание на перфтордекановую кислоту (PFDA) - продукт распада пятно- и жиронепроницаемых покрытий на упаковках для пищевых продуктов, диванах и коврах, которая "индивидуально связана со снижением фертильности".

Связь с бесплодием также наблюдалась при воздействии перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS), перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфторгептановой кислоты (PFHpA).

Исследователи, чьи результаты были опубликованы в журнале Science of the Total Environment, теперь призывают к ужесточению правил, запрещающих использование токсичных химических веществ, таких как PFAS, в повседневных продуктах.

В прошлом году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило, что PFAS могут причинять вред на уровнях "гораздо более низких, чем предполагалось ранее", и что практически ни один уровень воздействия не является безопасным.

PFAS - не единственные химические вещества, просачивающиеся в нашу воду и продукты питания, которые, как предполагается, могут иметь отношение к нарушениям в репродуктивной системе. Исследования также связывают фталаты и бисфенолы, которые содержатся во многих упаковках, со снижением количества сперматозоидов.