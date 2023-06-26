Жители Пьер-Бенита против "вечных химикатов"

Euronews

Жители небольшого города вблизи Лиона подали иск против крупной французской химической компании, требуя уменьшить выбросы "вечных химикатов" и оплатить медицинское обследование.

Недалеко от Лиона, в городке Пьер-Бенит расположен завод французского химического гиганта Arkema. В течение десятилетий тонны перфторалкильных веществ (PFAS), более известных как "вечные химикаты", выбрасывались в окружающую среду.

Местные жители узнали об этом после журналистского расследования, проведенного год назад.

Глава городской ассоциации Тьерри Муниб один из тех, кто требует привлечь виновных в загрязнении окружающей среды к ответу.

Тьерри Муниб, президент ассоциации Bien vivre à Pierre-Bénite.

"Каждый день ко мне приходят родители и говорят, что вот что происходит с моей семьей. Мы уехали из Пьер-Бенита, когда наш ребенок умер в возрасте 9 лет от рака яичек. Может ли это быть связано с PFAS? Может, потому что это рак, который вызывают вечные химикаты", - говорит мужчина.

В ходе проведенного совсем недавно местными журналистами расследования выяснилось, что в крови местных жителей обнаружены высокие уровни содержания опасных веществ. Тьерри Муниб обвиняет политиков в бездействии.

"Наши избранные представители думают лишь о том, чтобы успокоить население. Более того, согласно заявлениям нашего депутата, жителям нет смысла паниковать, у нас нет решения", - говорит он.

Почва, воздух, вода - токсичные и стойкие перфторированные соединения здесь повсюду.

Местные жители и ассоциации начали судебный процесс против компании Arkema, первый в своем роде во Франции.

Их цель - заставить компанию оплатить долгосрочное медицинское обследование местных жителей, а также незамедлительно ограничить выбросы токсичных веществ.

"Компания Arkema производит PFAS с 1957 года. Согласно отчету IGEDD (Генеральная инспекция по охране окружающей среды и устойчивому развитию), ежегодно в Рону сбрасывается 3,5 тонны вечных химикатов. С октября прошлого года, после постановления префектуры, их начали фильтровать. Сегодня их все еще около десяти килограммов в месяц. В рамках упрощенного производства мы просим, чтобы этот уровень был меньше одного килограмма", - рассказывает Камилла Паниссе, глава ассоциации Notre Affaire à Tous.

В компании "Аркема" отказались давать комментарии относительно судебного разбирательства. Ее представитель лишь отметила, что "французские и европейские нормы являются одними из самых строгих в мире".

На уровне ЕС использование химических веществ регулируется регламентом REACH. Сейчас в этот документ вносятся изменения, процесс идет с задержками.

"Некоторые перфторированные продукты были запрещены европейским законодательством, но большая часть - более десяти тысяч веществ этого типа - все еще разрешены в Европе сегодня. В действительности мы почти не контролируем качество воды, почвы и состояние здоровья местных жителей, которые могут быть отравлены химикатами", - говорит французский евродепутат Мари Туссен.

В последние месяцы пять европейских стран призвали к запрету PFAS. Это предложение в настоящее время находится на рассмотрении.

В любом случае, борьба будет долгой и трудной.