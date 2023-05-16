Как решить проблему нехватки воды

Из-за растущего глобального спроса и изменения климата воды все чаще не хватает - даже в Европе. К счастью, существуют инновационные решения

Жизнь на Земле зависит от пресной воды. Но из-за растущего глобального спроса и изменения климата этого ресурса все чаще не хватает. Даже в Европе. Наводнения и засухи становятся все более жесткими. И меняют жизнь миллионов людей.

Еще одна проблема заключается в том, что в нашей повседневной жизни присутствуют химические вещества, и есть риск того, что они попадают в наши стаканы и сохраняются в круговороте воды.

Европе в этом плане повезло: качество водных путей в целом улучшается, питьевая вода доступна. Люди разрабатывают новые подходы, чтобы лучше очищать, распределять и перерабатывать воду. Именно с ними мы и встретимся.

Крупнейший резервуар питьевой воды

Мы отправились в Германию - туда, где, как нам сказали, развитие не идет в ущерб качеству воды - на Боденское озеро.

Здесь действует простое правило: чем меньше загрязнена вода, тем меньше ее нужно очищать. Пример для подражания в то время, когда новая европейская директива по питьевой воде призвана гарантировать доступ к качественной воде для всех.

Город Фридрихсхафене, где был изобретен дирижабль, расположен на берегу Боденского озера, крупнейшего резервуара пресной воды в Европе. Миллионы людей ее пьют. И город этим гордится.

Этот регион также находится на передовой новой борьбы с микрозагрязнениями.

"Мы используем все больше и больше химикатов дома, в бытовых продуктах, - говорит глава Центра компетенции по микрозагрязнениям Мари Лонэ. - Мы используем больше лекарств, больше пестицидов. Эти вещества, будучи стойкими, сохраняются и в окружающей среде, поэтому важно иметь возможность устранить их, чтобы сохранить качество воды".

Мари Лонэ возглавляет подразделение, занимающееся борьбой с микрозагрязнителями. Они вредны для рыб, экосистем и, конечно, для человека.

Часть решения проблемы лежит здесь, на заводах по очистке сточных вод, которые очищают использованную нами воду, прежде чем вернуть ее природе.

Земля Баден-Вюртемберг сделала эту миссию приоритетной. Несколько станций ввели дополнительную обработку озоном.

"С помощью озона мы проводим химический процесс, мы расщепим эти загрязнители, и эти более мелкие молекулы будут удалены очистными сооружениями", - объясняет Мари Лонэ.

Эта технология будет применяться и в других местах. Так как европейские нормы по очистке сточных вод меняются, список загрязняющих веществ, подлежащих устранению, будет расширяться и включать новые химические вещества.

"Есть планы по устранению микрозагрязнителей для крупных станций и чувствительных регионов на уровне ЕС, - продолжает Лонэ. - Планируется, что фармацевтическая и косметическая промышленность будут финансировать эти объекты по охране окружающей среды".

Этой зимой снега в Альпах было намного меньше. Это значит, что в озеро попадет меньше воды из рек. Но это ничто по сравнению с ситуацией в южной Европе.

Валенсия испытывает жажду

Здесь, в Испании, уровень запасов воды беспокоит всех.

Чрезвычайная ситуация подтолкнула производство пресной воды из морской. Опреснительные установки производят около 9% пресной воды, потребляемой в Испании. Эта технология является дорогостоящей и энергоемкой, но она необходима, в частности, в этой промышленной зоне.

"Эта опреснительная установка позволяет возвращать воду из реки Хукар другим людям, у которых нет этого ресурса, - рассказывает управляющий заводом Cadagua Хосе Луис Заплана. - Вы можете подумать, что опреснение морской воды стоит дорого, но это лучше, чем без установки".

"Это очень помогает двигателям экономики - туризму, сельскому хозяйству и промышленности, - добавляет главный операционный директор Acuamed Мариола Дюра. - Это позволяет нам не слишком беспокоиться о том, идет дождь или нет".

Испания также является европейским лидером по повторному использованию сточных вод, особенно, в сельском хозяйстве, которое требует много ресурсов.

Валенсийское сообщество перерабатывает более половины своих сточных вод. Чтобы понять, как это работает, вернемся на станцию очистки сточных вод. Здесь эта чистая вода проходит под ультрафиолетовым светом, а затем поступает фермерам.

"Это очистка, которой мы подвергаем воду, выходящую из вторичной очистки. Мы повышаем ее качество, - говорит руководитель сооружения по очистке сточных вод Carraixet Даниэль Гомес. - И фермеры были первыми, кто попросил эту воду. Теперь у них есть гарантия, что они всегда будут обеспечены, что они получат воду с очень стабильным качеством".

В Европе есть огромный неиспользованный потенциал. Этим летом вступят в силу новые европейские правила, которые будут регулировать и поощрять эту практику на станциях очистки сточных вод".

"В мире есть места, где воду, которая выходит из очистных сооружений, можно пить! - восхищается генеральный менеджер Государственной организации по очистке сточных вод Валенсийского сообщества Хуан Анхель Конка. - Все это выглядит как фабрика ресурсов. Это источник чистой воды для сельского хозяйства, чистой воды для окружающей среды, а ил можно использовать для производства удобрений для сельского хозяйства. И, наконец, это источник энергии, потому что мы производим биогаз, метан, который используем на этих заводах".

Фермер согласился показать нам, куда поступает переработанная вода. Она смешивается с водой из реки, прежде чем попасть в традиционные оросительные каналы.

"Вода из реки поступает сюда, мы смешиваем ее с водой из очистных сооружений, и это позволяет нам увеличить поток, - говорит фермер Энрике Агилар. - Раньше не было воды из очистных сооружений, и мы справлялись. Было бы обидно, если бы эту воду, после очистки, нельзя было использовать. Ведь мы находимся в регионе, где воды не так много. Вы должны помнить, что мы находимся на одном уровне с морем. Поэтому, если бы мы не орошали землю таким образом, соль бы попала внутрь. И то, что сейчас является плодородным огородом, через несколько лет превратилось бы в пустыню".

Эта вода используется для полива фруктов и овощей, а также чуфы. Этот типичный валенсийский клубень - основной ингредиент местного напитка орчата.

"Сначала фермеры не решались - хорошая вода или нет? Но мы используем эту воду уже более 25 лет, и опыт действительно положительный", - продолжает Агилар, отмечая, что эта вода обладает всеми необходимыми качествами для орошения полей.