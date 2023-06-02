Нитрозамины вызывают рак, но содержатся во многих продуктах питания

Euronews

Европа изучает риски, связанные с нитрозаминами. Эти химические вещества содержатся во многих продуктах питания и лекарствах, но могут вызывать рак.

Количество нитрозаминов в продуктах питания вызывает беспокойство, предупредило в начале этого года Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Нитрозамины — это органические соединения, которые в небольших количествах содержатся в воде и продуктах питания. Они получаются в результате химической реакции между нитритами или нитратами и некоторыми аминами и могут образовываться в лекарствах при их производстве или хранении.

Эти химические вещества могут быть канцерогенными, то есть вызывать рак, и генотоксичными, то есть повреждать ДНК. Исследования на животных показали, что нитрозамины могут быть связаны, например, с повышенным риском развития опухоли печени.

Нитрозамины были обнаружены в различных продуктах, таких как вяленое мясо, переработанная рыба, какао, пиво и другие алкогольные напитки. Они также содержатся в переработанных овощах, зерновых, молоке и молочных продуктах, а также в ферментированной, маринованной и приправленной пище.

При этом EFSA признало, что существуют "пробелы в знаниях" о наличии нитрозаминов в конкретных категориях продуктов питания. Чтобы защитить потребителей, при оценке рисков был использован наихудший сценарий.

"Мы предположили, что все нитрозамины в продуктах питания обладают таким же канцерогенным потенциалом для человека, как и самый вредный нитрозамин, хотя это маловероятно", — сказал председатель комиссии EFSA по загрязняющим веществам в пищевой цепи Дитер Шренк.

Снизить потребление нитрозаминов может помочь сбалансированный и разнообразный рацион, считает европейский регулятор.

Лекарства также могут быть загрязнены

По другим данным, нитрозамины есть и в некоторых лекарствах. Издание The Pharmaceutical Journal, которое первым сообщило об этой новости, пишет, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило около 20 фармацевтических продуктов, которые могут содержать чрезмерное количество нитрозаминов.

В апреле представитель EMA сообщил The Pharmaceutical Journal, что власти "тщательно рассматривают" необходимость принятия регулятивных мер для защиты здоровья населения и обеспечения доступности важнейших лекарств для пациентов.

В 2019 году ранитидин — безрецептурный антацидный препарат, продающийся под торговым названием Zantac, — был отозван с рынков США и ЕС из-за наличия в нем нитрозаминов.

Компании, производящие определенный класс регуляторов артериального давления, называемых сартанами, также были вынуждены пересмотреть свои производственные процессы в 2019 году после массового отзыва в 2018 году их препаратов из-за наличия нитрозаминов.