"Двойное мытье посуды": как оно вредит бюджету и природе?

Три из пяти британских семей, имеющих посудомоечную машину, признаются, что ополаскивают посуду перед загрузкой. В общем по стране из-за этого напрасно тратится £450 миллионов.

Миллион британских домохозяйств неправильно используют свои посудомоечные машины, напрасно тратя деньги и воду, показало новое исследование.

Компания Utilita Energy — единственный в Великобритании поставщик, созданный для того, чтобы помочь домохозяйствам использовать меньше энергии — проанализировала поведение 2000 семей, чтобы выявить наиболее распространенные вредные привычки при использовании посудомоечных машин.

Исследователи обнаружили, что британские домохозяйства ежегодно выливают в канализацию £450 миллионов (примерно €525 миллионов) из-за неправильного использования посудомоечных машин.

Британские семьи теряют £450 миллионов в год

То есть почти 8 миллионов британских семей ежегодно тратят зря £71 (примерно €83) на электроэнергию и воду.

По данным Utilita Energy, наибольшие финансовые потери вызывают привычка ополаскивать посуду перед загрузкой в машину и отказ от переключения в режим ECO.

Три из пяти британских семей, имеющих посудомоечную машину, признаются, что предварительно ополаскивают посуду перед загрузкой, в основном из-за опасений засорить прибор.

В двух из пяти домохозяйств заявили, что ополаскивают посуду до полной чистоты, прежде чем загрузить ее в посудомоечную машину.

Привычка "дважды мыть посуду" обходится домохозяйствам примерно в £38 (€44) в год при использовании горячей воды и £11 (€13) при использовании холодной.

Исследование Utilita Energy также показало, что три из пяти семей никогда не использовали режим ECO, который понижает температуру мойки и полоскания во время цикла. Его использование может сэкономить в среднем £34 (€40) в год.

При "двойном мытье посуды" тратится 4 576 литров воды в год

Вредные привычки мытья посуды также наносят ущерб планете, говорится в исследовании Utilita Energy.

На предварительное ополаскивание посуды ежегодно тратится 4 576 литров чистой воды — это равносильно 2 422 бассейнам олимпийского размера.

Группа также подсчитала, что воздействие "двойного мытья посуды" на окружающую среду эквивалентно выбросам углерода, образующимся при проезде 849 миллионов миль на стандартном автомобиле или 34 000 раз по экватору Земли.

Исследование Utilita Energy надеется побудить домохозяйства Великобритании изменить привычки мытья посуды.

"Знание того, во что обходятся нам наши привычки, может побудить нас пересмотреть свое поведение, а в данном случае экономия значительна, поэтому, надеюсь, это заставит семьи подумать дважды, — говорит руководитель отдела устойчивого развития компании Utilita Energy Арчи Лассетер. — Мы можем рассказать домохозяйствам, сколько денег они сэкономят, но пока они не загрузят посудомоечную машину без предварительного ополаскивания и не увидят положительные результаты, они не убедятся в этом. Мы надеемся, что эта информационная кампания побудит людей поверить в свои машины и сберечь как деньги, так и планету".