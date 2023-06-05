"Мы умрем, до того как Дрина станет чистой": в Боснии надеются на решение проблемы замусоренной реки

Из-за неспособности установить надлежащую практику утилизации отходов в трех соседних странах через 20 лет после распада Югославии река Дрина оказалась переполнена мусором.

Река Дрина в Боснии и Герцеговине когда-то славилась своими изумрудными водами. Теперь, после двух десятилетий ненадлежащего обращения с отходами, она переполнена мусором.

Дважды в год из реки на участке недалеко от города Вишеград извлекается от 10 000 до 15 000 кубометров пластиковых бутылок, ржавых бочек, использованных шин, бытовой техники и других отходов.

Местные жители теряют надежду на то, что когда-нибудь снова увидят реку чистой.

Почему река Дрина полна мусора?

Река Дрина, протяженность которой составляет 346 километров, течет на границе Сербии и Боснии, ее истоки - в Черногории.

После десятилетия разрушительных войн 1990-х годов, сопровождавших распад Югославии, страны региона не добились значительного прогресса в создании эффективных, экологически безопасных систем утилизации отходов.

Несмотря на принятие некоторых законов и правил ЕС, несанкционированные свалки отходов усеивают холмы и долины по всему региону, мусор захламляет дороги, а пластиковые пакеты свисают с деревьев.

Мусор движется вниз по течению реки из Сербии, Черногории и Боснии и собирается у мусорного барьера, установленного гидроэлектростанцией в нескольких километрах вверх по течению от Вишеграда.

Огромная мусорная флотилия убирается два раза в год, и на ее полную очистку уходит около шести месяцев.

Отходы, собранные с этого участка Дрины, попадают на городскую свалку. По словам местных экологических активистов, свалка не способна перерабатывать даже городские отходы, не говоря уже о тех, что накапливаются в Сербии и Черногории.

"Теперь мы понимаем, что наш полигон, куда мы годами сбрасывали мусор [из реки], работает на 90 процентов", - говорит Деян Фуртула из экологической группы Eko Centar Visegrad.

"Вопрос в том, что будет, если в следующем году мы снова столкнемся с притоком от десяти до 15 тысяч кубометров отходов?" - задается вопросом Фуртула.

Что можно сделать для очистки реки Дрина?

Живущие вблизи реки люди, смирилось с тем, что сезонные потопы отходов неизбежны.

"После 20 лет жизни рядом с рекой нам пришлось принять это как данность", - говорит местная рыбачка Верица Джурич.

"Конечно, мы склонны верить, что умрем раньше, чем Дрина очистится от мусора", - сетует она.

"Это ужасно, это печально, но мы знаем, что проблема должна решаться на более высоких уровнях, и что министры трех стран уже ведут переговоры, так что нам остается только надеяться", - добавляет она.

Министры охраны окружающей среды Боснии, Сербии и Черногории регулярно встречались в течение последних трех лет, обещая совместно работать над устранением проблемы.

Но активисты и жители настаивают на том, что власти действуют слишком медленно.

"Мы знаем, что министры Черногории, Боснии и Герцеговины и Сербии встречаются раз в полгода в разных местах. Недавно были здесь, в Вишеграде, но они никогда не делятся__с общественностью__результатами своих встреч", - говорит Фуртула.

Он полагает, что для решения проблемы необходимо очистить нерегулируемые речные свалки и открыть несколько дополнительных предприятий по переработке отходов в трех странах.

Что делает правительство для решения этой проблемы?

В письменных ответах на запрос AP Министерство территориального планирования, строительства и экологии части страны заявило, что признало и решило проблему в своей десятилетней стратегии управления отходами.

В связи с "застоем усилий по решению проблемы" министерство неоднократно призывало соответствующие органы власти Сербии и Черногории возобновить работу по "окончательному решению" проблемы плавучих отходов в бассейне реки Дрина.

Министерство также призывало провести еще одну трехстороннюю встречу на уровне руководителей ведомств, но "этого не произошло из-за других обязательств министров Сербии и Черногории".

"Источник проблемы плавающих отходов в реке Дрина, как и ее решение, можно найти в соседних странах, Сербии и Черногории, а также в усилиях по повышению осведомленности общественности о важности защиты окружающей среды в целом", - ответили в министерстве.