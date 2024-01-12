Мусор портит реки Балкан

Мусор с несанкционированных свалок, разбросанных по Западным Балканам, круглый год переносится рекой Дрина и ее притоками в Боснии, Сербии и Черногории в направлении Вышеграда, а затем в Дунай.

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Как и каждый год в это время года, масса гниющего мусора засоряет реку в восточной Боснии. Тысячи тонн отходов скапливаются за заграждением на гидроэлектростанции недалеко от города Вышеград. Поскольку река разливается из-за зимних дождей, она несет вниз по течению токсичные материалы с незаконных свалок, пик этого приходится на январь.

Деян Фуртула, экологический активист:

"По моему мнению, все муниципалитеты выше по течению от Вышеграда должны установить мусорные заграждения, подобные этому, и создать свои собственные бригады по сбору мусора, чтобы ускорить вывоз отходов, сделать его более эффективным, а также предотвратить попадание мусора на дно реки. Потому что, если мусор останется в воде в течение года, большая его часть, скорее всего, затонет".

Ежегодно с этого участка реки вывозится около 10 000 кубометров мусора. Дрина с ее изумрудными водами и зелеными долинами является потенциальным туристическим направлением, но участники кампании говорят, что для решения проблем загрязнения потребуется много времени.