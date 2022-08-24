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мир

Эдинбург утопает в мусоре

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 Euronews
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Горы отходов на улицах Эдинбурга из-за забастовки уборщиков мусора
Горы отходов на улицах Эдинбурга из-за забастовки уборщиков мусора   -   Авторское право  Andrew Milligan/PA

На улицах Эдинбурга скапливаются отходы из-за забастовки уборщиков мусора. Очисткой дорог и тротуаров занимаются уличные художники.

Туристы говорят, что шокированы беспорядком в шотландской столице.

Ожидается, что вслед за уборщиками мусора в Эдинбурге бастовать начнут работники нескольких других городов, включая Глазго. Они требуют повышения заработной платы.

Забастовка была объявлена 8 дней назад. Местные жители жалуются на нашествие крыс из-за гор пищевых отходов.

Городской совет Эдинбурга просит граждан не оставлять мусор на улицах, а забирать его с собой.