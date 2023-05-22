В Мадриде протестуют против первой в мире фермы по разведению осьминогов

Euronews

В воскресенье в Мадриде прошла акция протеста против вызывающей споры новой фермы, в бассейнах которой будут содержаться 3 миллиона осьминогов

Активисты организаий по защите прав животных собрались в воскресенье в Мадриде, чтобы выразить протест против планов строительства фермы по разведению осьминогов в Испании.

Противники говорят, что ни в стране, ни в Европейском Союзе нет соответствующих законов, гарантирующих благополучие животных в неволе.

Ферма станет первой в мире и ее целью будет масштабное разведение осьминогов в неволе. Ее планируется построить в следующем году на Канарских островах, испанском архипелаге в Атлантическом океане.

В начале этого года ученые осудили "жестокий" план после утечки чертежей.

Почему протестующие выступают против фермы осьминогов?

В рамках проекта планируется поместить 3 миллиона осьминогов в бассейны. В своей естественной среде обитания эти существа являются одиночными хищниками.

"Это похоже на совместное заточение тигров, - говорит Хайме Посада, представитель протестующих. - Они будут охотиться друг на друга, а также пытаться сбежать благодаря своему высокому интеллекту и ловкости".

На манифестацию в Мадриде пришло несколько десятков человек.

Что говорит разработчик проекта по поводу этих опасений?

Испанская транснациональная корпорация Nova Pescanova, компания по производству морепродуктов, продвигающая эту ферму, утверждает, что осьминоги, выращенные в неволе, будут вести себя иначе, чем в дикой природе.

С 2018 года компания реализует пилотный проект в исследовательском центре на севере Испании, где ей удалось вырастить пять поколений животных, рожденных в неволе.

"Ни один вид невозможно выращивать в Европейском Союзе без соблюдения условий их благополучия, - говорит Роберто Ромеро, директор по аквакультуре транснациональной корпорации. - Это стандарт, и наша группа не делает ничего, кроме соблюдения руководящих принципов и законодательных норм".

Протестующие сравнивают ферму осьминогов с совместным заточением тигров Canva

Спрос на осьминогов растет

Поскольку спрос на осьминогов растет, их разведение рассматривается как первый шаг к обеспечению устойчивого производства продуктов питания.

Однако, помимо опасений по поводу благополучия животных, некоторые активисты утверждают, что фермы могут нанести вред местным экосистемам.

Осьминог является одним из основных продуктов средиземноморской диеты, особенно популярной в Испании и Италии, хотя обе эти страны импортируют большую часть потребляемого ими осьминога.

Несмотря на популярный документальный фильм Netflix "Мой учитель - осьминог", распространяющий информацию об интеллекте этих существ, мировой спрос на этот деликатес в последние годы вырос.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в период с 2016 по 2018 год в США наблюдался 23-процентный рост импорта, а в Китае - 73-процентный.