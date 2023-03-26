Исторический шанс или угроза банкротства: берлинцы голосуют на климатическом референдуме

В Берлине проходит референдум об ускоренной реализации целей по климату: жителям немецкой столицы предстоит решить, должны ли власти добиться углеродной нейтральности к 2030 году – на 15 лет раньше, чем планировалось на федеральном уровне.

Германия стремится к 2045 году сократить чистые выбросы углекислого газа на 95% по сравнению с 1990 годом. Евросоюз даёт себе на это ещё пять лет. Ряд климатологов и экоактивистов считают эти цели недостаточно амбициозными: по их утверждению, уже к 2031 году ФРГ превысит эмиссионный бюджет СО2.

Среди инициаторов берлинского голосования – экологическая группа "Klimaneustart Berlin" ("Климатическая перезагрузка") и забастовочное движение школьников и студентов "Fridays for Future" ("Пятницы ради будущего"). Кампанию поддерживают молодёжные политические организации "зелёных" и социал-демократов, Партия пиратов Германии, а также представители бизнеса, например, поисковик Ecosia, который перечисляет до 80% доходов на посадку деревьев и социальные проекты. Более 400 тысяч евро на медийную поддержку референдума пожертвовали американо-немецкие инвесторы Альберт Венгер и Сьюзен Данцигер.

Для экологов, требующих от политического руководства решительных действий, референдум – "историческая" возможность добиться, чтобы власти взяли на себя обязательство обеспечить практически нулевой углеродный след к 2030 году.

Что это означает для Берлина?

В случае успеха референдума экоактивисты предлагают изменить законодательные формулировки, такие, как "стремление" и "цель", на более жёсткие и юридически обязывающие. Промежуточная цель по сокращению выбросов на 70% также может быть перенесена с 2030 на 2025 год.

Критики проекта, среди которых почти все политические партии ФРГ и "Союз бизнес-ассоциаций Берлин-Бранденбург", утверждают, что форсирование экологической повестки – реконструкция зданий, перепроектирование городской теплосети, сокращение использования личного автотранспорта – обойдётся бюджету в сотню миллиардов евро. Из-за этого возникнут проблемы с финансированием других областей, например, образования. По словам лидера христианских демократов в Берлине Штефана Эверса, заявил, что "через несколько лет Берлин действительно выйдет в ноль, только речь будет идти не о климатической нейтральности, а о банкротстве".

Как бы то ни было, если достаточное количество берлинцев проголосует за перенос климатических целей на более ранний срок, правительство (сенат) земли Берлин во главе с бургомистром будет вынуждено принять поправки в закон о переходе на альтернативные источники энергии и разработать план по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.

Акция протеста климатических активистов перед зданием министерства экономики и климата ФРГ. AP Photo/Markus Schreiber

"Обезвредить климатическую бомбу"

В недавнем Обобщающем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) содержится призыв к правительствам ускорить выполнение своих климатических обязательств.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, богатые страны должны сделать всё возможное, чтобы "обезвредить климатическую бомбу" и достичь нулевых выбросов не к 2050 году, а на десять дет раньше.

В прошлом году эксперты ООН отметили, что всё больше городов по всему миру устанавливают цели по климату, при этом полностью реализовать потенциал подобных инициатив можно только глобальными усилиями.

Кто в климатическим авангарде?

Некоторые европейские столицы уже поставили перед собой цель достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2030 году.

Мэр Лондона Садик Хан утвердил подобный план ещё в 2020 году: в него входит установка экологически безвредных тепловых насосов в столичных многоэтажках, теплоизоляция зданий, сокращение поездок на личном транспорте и уменьшение количества автомобилей на бензине или дизельном топливе на дорогах.

В прошлом году Еврокомиссия представила план "100 климатически нейтральных и умных городов", который предполагает выделение финансовой помощи на конкурсной основе крупным городам ЕС для достижения углеродной нейтральности к 2030 году. Программа предполагает проведение исследований и внедрение инноваций в области экологически чистого транспорта, энергоэффективности и городского планирования. Заявки на участие отправили 377 муниципалитетов.

К инициативе уже присоединились такие европейские столицы, как Париж, Стокгольм, Рим и Хельсинки. Среди немецких участников проекта – Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг и Мюнхен, но не Берлин. Столице Германии не понадобится участвовать экспериментальной миссии ЕС, если в это воскресенье большинство берлинцев поддержат климатический референдум.