Почти в 200 странах мира поддержали акцию "Час Земли"

Во многих странах мира прошла акция «Час Земли». По призыву Всемирного фонда дикой природы её участники выключали вечером свет и электроприборы в своих домах и офисах. В крупных городах отключали также подсветку исторических памятников, объясняя это желанием привлечь внимание к проблеме энергосбережения и изменения климата.

По данным организаторов, акция получила поддержку почти во всех странах мира. В России Кремль решил не проводить «Час Земли» после объявления Всемирного фонда дикой природы «иностранным агентом».

Украинская энергетическая компания Укрэнерго призывала жителей страны воздержаться от массового отключения электроприборов, поскольку, как сказано в обращении, это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, но может навредить пострадавшей от российских ударов энергосистеме из-за резких перепадов нагрузки.