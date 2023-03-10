Разумный компромисс или "уступки преступникам"? В Германии власти ведут переговоры с экоактивистами

По всей Германии муниципальные власти пытаются найти общий язык с климатическими активистами, чтобы не допустить блокирования дорог и других форм протестов.

На прошлой неделе мэр Ганновера (Нижняя Саксония) из партии "зелёных" Белит Онай объявил, что поддерживает некоторые требования экологической протестной группы "Последнее поколение". Вскоре после этого его примеру последовали градоначальники Тюбингена и Марбурга.

Группа "Последнее поколение" ("Letzte Generation") известна в Германии тем, что её члены совершают атаки на музейные экспонаты, а также приклеивают себя к проезжей части или взлётно-посадочной полосе. Радикальные экологи уже почти год проводят акции гражданского неповиновения, в основном в Берлине, призывая власти к более жестким действиям по борьбе с глобальным потеплением. "В последние месяцы мы распространили протесты на города и сёла по всей стране", – говорит активист Тео Шнарр.

"Защита климата откладывается. Социально справедливая политика не реализуется. Нам нужен гражданский совет".

Многие не согласны с методами группы "Последнее поколение", но, по словам Шнарра, его движение создаёт своего рода "творческое напряжение", добавив, что его единомышленники "всегда были открыты для переговоров", даже если их требования к местным властям и властям федеральным, которые на самом деле могут повлиять на законодательный процесс, – не одни и те же.

О ЧЁМ ДОГОВОРИЛИСЬ?

Белит Онай написал письмо представителям парламентских фракций Бундестага, в котором, в частности, заявил, что поддерживает призыв активистов ограничить скорость на автомагистралях, а также выступает за введение единого билета на региональный транспорт, наподобие общенационального проездного стоимостью 9 евро.

По итогам переговоров с "Последним поколением" бургомистр также заявил, что "гражданские советы" должны стать "совещательным органом" при инстанциях, определяющих политику по вопросам климата. При этом, по его словам, речь не идёт о наделении подобных общественных объединений правом разрабатывать собственные законы.

ШАНТАЖ "ПРЕСТУПНИКОВ"?

Ганноверский компромисс раскритиковали представители других партий, в частности, ХДС и СДПГ. Некоторые оппоненты заявили, что мэр пошёл на уступки группе, "которая сознательно совершает преступные действия".

Экоактивисты, похоже, довольны соглашением. Тео Шнарр назвал письмо политика "смелым шагом" и примером "коллективных действий по борьбе с изменением климата" и подтвердил, что его группа поддерживает контакты с мэрами ряда других городов.

Акция Активисты "Последнего поколения" блокируют движение на улице Дрездена, 20 января 2023 года. Daniel Schaefer/dpa via AP

"ДИАЛОГ" ВМЕСТО "ЭСКАЛАЦИИ"

Последним градоначальником, заключившим соглашение с климатическими активистами, стал мэр Марбурга (земля Гессен) Томас Шпис из СДПГ. Он рассказал Euronews, что на позапрошлой неделе в университетском городе "почти ежедневно" проходили протестные акции с клеем на дорогах.

"Мы связались с "Последним поколением", чтобы узнать, что они на самом деле хотят, и как можно поскорее вернуть автобусы жителям Марбурга", – говорит политик. Активисты потребовали от муниципальных властей обратиться к Бундестагу и поддержать три инициативы: создание "гражданских советов", ограничение скорости движения и возвращение национального проездного на общественный транспорт стоимостью 9 евро.

"Приклеивать себя к дороге – это не выход, – говорит Шпис, – но если я буду злиться на это, то мы не продвинемся ни на дюйм. Не идти на эскалацию, а попытаться найти решение, которое будет отвечать интересам города – вот, что кажется мне разумным".