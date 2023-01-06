Климатические активисты красят фасады

Министерство экологии Франции стало мишенью последней атаки со стороны экологической организации Derniere Renovation. Несколько молодых людей выкрасили фасад здания ведомства в оранжевый цвет, осуждая таким образом бездействие - как они считают - французского правительства в области климата. Активисты, называющие себя экологами, устроили акцию в Министерстве экономики в четверг, в ранее в среду провели подобную и в Матиньонском дворце, официальной резиденции премьер-министра.

Ганс фон дер Брели, Euronews:

"Климатические активисты по всей Европе радикализируются. Они злы на политиков, которые слишком медленно реагируют на климатический кризис. Группа «Dernière Renovation» во Франции объявила о дальнейших акциях, подобных этой. Они требуют теплоизоляции всего фонда зданий во Франции к 2040 году, что требуется по закону и финансируется налогоплательщиками".