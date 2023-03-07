Смогут ли люди жить в подобных условиях: группа ученых изучает ДНК чернобыльских собак

Бездомные собаки, живущие в Чернобыле, могут дать ученым ключ к разгадке того, как люди могут выживать в опасной среде.

Более чем через 35 лет после самой страшной в мире ядерной аварии животные бродят среди полуразрушенных заброшенных зданий на территории закрытой станции и вокруг нее. Каким-то образом им все еще удается находить пищу, размножаться и выживать.

В пятницу в журнале Science Advances ученые опубликовали первое из многочисленных генетических исследований, которые, как они надеются, будут проводиться в дальнейшем. Объектами исследования стали 302 бездомных собаки из зоны отчуждения.

Исследователи выявили популяции, которые из-за радиационного воздействия генетически отличаются как друг от друга, так и от других собак в мире.

"У нас появилась прекрасная возможность заложить основу для ответа на важнейший вопрос: "Как выжить в такой враждебной среде на протяжении 15 поколений?" - говорит генетик Элейн Острандер из Национального исследовательского института генома человека, одна из авторов исследования.

Другой автор Тим Муссо, профессор биологических наук из Университета Южной Каролины, сказал, что собаки "предоставляют невероятный инструмент для изучения влияния подобных условий" на млекопитающих в целом.

Как выживают собаки в Чернобыле?

Через 35 лет после самой страшной в мире ядерной аварии собаки Чернобыля бродят среди ветшающих, заброшенных зданий на территории закрытой АЭС и вокруг нее. AP Photo

Окружающая среда Чернобыля отличается особой жестокостью. 26 апреля 1986 года взрыв и пожар на атомной электростанции привели к выбросу радиоактивных осадков в атмосферу. Погибли 30 рабочих, число скончавшихся от радиационного отравления, по некоторым оценкам, исчисляется тысячами.

Исследователи говорят, что большинство собак, которых они изучают, являются потомками домашних животных, которых жители были вынуждены оставить во время эвакуации.

Муссо работает в Чернобыльском регионе с конца 90-х годов. Он начал брать кровь на анализ у собак в 2017 году. Некоторые животные живут на территории АЭС, другие - на расстоянии 15-45 километров от нее.

Поначалу, вспоминает Острандер, исследователи думали, что собаки так перемешались за все эти годы, что будут во многом похожи друг на друга. Но благодаря анализу ДНК ученые смогли определить собак, живущих в районах с высоким, низким и средним уровнем радиационного воздействия.

"Это стало для нас огромной вехой", - говорит Острандер. -"И что удивительно, мы даже можем идентифицировать семьи". Всего ученые выявили около 15 различных семей чернобыльских собак.

Как радиация влияет на ДНК животных?

Теперь исследователи могут начать изучение изменений ДНК.

"Мы можем сравнить их и сказать, что изменилось, что мутировало, что эволюционировало, что помогает и что вредит на уровне ДНК", - рассказывает Острандер.

Ученые заявили, что исследование может иметь широкое применение, позволяя понять, как животные и люди смогут жить сейчас и в будущем в регионах мира, подвергающихся "непрерывному экологическому нападению", а также в высокорадиационной среде космоса.

Доктор Кари Экенштедт, ветеринар, преподающая в Университете Пёрдью, не принимавшая участия в исследовании, говорит, что это первый шаг к ответу на важные вопросы. В частности о том, как постоянное воздействие высоких уровней радиации влияет на крупных млекопитающих.

Например, будет ли оно стремительно изменять геномы животных, задается вопросом Экенштедт,.

Несмотря на то, что собаки дикие, они по-прежнему любят общаться с людьми.

Ученые уже приступили к новым исследованиям. Это означает, что они будут больше времени проводить с животными.

Муссо говорит, что он и его коллеги были в Чернобыле совсем недавно, в октябре прошлого года, и не заметили никакой активности, связанной с войной.

Команда ученых настолько сблизилась с некоторыми собаками, что у животных появились клички. Одну собаку исследователи назвали Пранкер, потому что она радостно скачет вокруг людей, как только они к ней подходят.

"Несмотря на то, что они дикие, они все равно очень любят общаться с людьми", - сказал Муссо, - "Особенно, когда им приносят еду".