Чернобыль: вслед за радиоактивными загрязнениями – обычные

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 33 года назад, превратила прилегающую территорию в зону отчуждения, подвергшуюся радиоактивному загрязнению. За прошедшее время уровень радиации здесь существенно снизился, и эти места, особенно город Припять, стали пользоваться популярностью среди туристов. В результате здесь возникла проблема загрязнений вполне обычных, борьбой с которыми занялась группа добровольцев, один из которых поясняет:

– На самом деле, есть мусор, который мы так не расцениваем – вот такие, например, бутылки – чаще всего являются, так сказать, историческими, потому что большая часть из них осталась ещё с того времени. Такие бутылки мы не забираем, и вообще, те вещи, которые остались со времён аварии, мы оставляем на тех местах, на которых они лежат.

Весь собранный мусор затем утилизируется в соответствии с предусмотренными правилами. Понимая, что приток туристов не остановить и появление нового мусора неизбежно, добровольцы намерены и дальше следить здесь за чистотой. Они расценивают территорию Припяти как своего рода музей, где, по возможности, всё должно сохраниться в том виде, в каком было в 1986 году, когда произошла катастрофа.