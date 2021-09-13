Велопробег по Чернобыльской зоне – новая возможность для туристов, стремящихся посетить зо-киломеровую зону отчуждения вокруг АЭС, на которой произошла авария в 1986 году. Ранее здесь проводились лишь автобусные и автомобильные экскурсии. В ходе велопробега туристы останавливаются у заброшенных домов, а также встречаются с некоторыми местными жиьтелями, вернувшимися в зону, несмотря на запрет. Интерес со стороны туристов к этим местам не ослабевает – в 2019 году, перед пандемией, здесь побывали 123 403 человека.