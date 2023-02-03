Искья: жизнь над пропастью. Как подготовиться к будущим катаклизмам?

Моника Пинна, Euronews : "Европа всё чаще страдает от экстремальных погодных явлений, которые приводят к разрушительным последствиям. На итальянском острове Искья в результате схода оползня погибли двенадцать человек. Смогут ли наши города выдержать грядущие испытания? Об этом в программе "Очевидец" на Euronews".

На маленькой Искье в Тирренском море свежа память о смертоносном оползне. В ноябре прошлого года из-за проливных дождей на деревню Казамиччола обрушились потоки грязи и обломки горной породы с вулкана Эмпео. Местные знают, что они уязвимы перед лицом экологических бедствий, но многие продолжают отставить право жить на своей земле.

"Я чувствую себя в безопасности. Здесь жили несколько поколений наших предков. Принудительное переселение равносильно смерти", – говорит местный житель.

Но можно ли оставаться в Казамиччоле?

По данным учёных Института охраны окружающей среды (ISPRA), более 13 000 жителей острова проживают в районах с высоким и очень высоким уровнем риска, связанного с гидрогеологическими факторами.

При этом многие дома на Искье строились без разрешения.

Площадь застройки на острове ежегодно увеличивается на 10 000 м², почти треть новых построек находится в оползневой зоне.

Изменится ли что-то в городском планировании после недавней трагедии?

"Пока ещё слишком рано говорить об изменениях, но они точно произойдут. Нам нужно укрепить горный склон, заняться системой водосбора и так далее. Мы надеемся, что работа начнётся уже очень скоро", – говорит исполняющая обязанности мэра Казамиччолы Симонетта Калькатерра.

Эксперты предупреждают: 94% населённых пунктов в Италии расположены в зонах риска.