Разминирование в Анголе: возвращение к нормальной жизни

Долгие годы Ангола была охвачена гражданской войной. Вооруженный конфликт завершился 20 лет назад, но из-за оставленных наземных мин многие семьи не могут вернуться к нормальной жизни. Значимую роль в восстановлении восточных провинций Анголы играет Консультативная группа по разминированию (MAG) – общественная организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин. При поддержке правительства республики сапёры группы очистили более 10 миллионов квадратных метров минных полей. Благодаря их выдающейся работе создаются условия для экономического и социального развития всей страны.

Потребовалось немало усилий, чтобы найти и обезвредить взрывные устройства. Вот, что говорит Даниэль Траиде Суза из коммуны Лукуссе: "Это результат деятельности нашей неправительственной организации, именно она занималась расчисткой этих территорий после войны. Группа проделала тяжелую работу, чтобы наши сограждане могли свободно жить на своей земле".

ЭХО ВОЙНЫ

Среди переживших трагедию войны – Деолинда Ракель Шиинга по прозвищу Минга. Когда ей было всего 6 лет, она подорвалась на мине. Сейчас ей 18, она работает в центре социальной помощи.

"Мины калечат людей и наносят вред обществу. Их закапывали или размещали на земле вблизи деревьев или в траве," – говорит Минга. Молодая мать уверена, что социальная работа помогает не только окружающим, но и ей самой: "Я счастливее, когда я с другими людьми. Мина собиралась отнять у меня жизнь, но я здесь, я выжила!"

РОЛЬ ЖЕНЩИН

По словам Минги, женщины играют важную роль в нормализации жизни в регионе, пейзажи которого всё ещё отмечены следами войны, где нередко можно увидеть разбитую военную технику, покрытую ржавчиной: "Женщины внесли свою лепту в очистку региона, многие из них помогали найти мины и предупреждали местных об опасности".

Война принесла смерть, травмы и увечья. Многие пострадавшие постепенно возвращаются к активной жизни и работе при помощи физиотерапевтов.

ПРЕГРАДЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ

Из-за присутствия взрывных устройств на востоке Анголы зачастую затруднено строительство.

Сальвадор Фернанду, строитель: "Было невозможно работать, ведь мы могли подорваться. Слава Богу, работа по разминированию принесла хорошие результаты".

Из-за войны также пострадали сельскохозяйственные районы Анголы. "Вы не должны сдаваться, если работа на земле_–_это ваше призвание. Когда я начинала, я обрабатывала всего лишь 1 гектар, теперь у меня 400 гектаров угодий," – говорит владельца фазенды Тереза Каштру Виейра Мариш.

СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Даниэль Трайде Суза, управляющий хозяйством, считает, что благодаря разминированию можно устраиваться на работу в те предприятия, которые раньше простаивали: "У коммуны Лукуссе большой агропромышленный потенциал, здесь также можно развивать туризм и строить инфраструктурные и жилые объекты. У нас есть освещение, в том числе на улицах. Благодаря поддержке региональных властей нам удалось разместить несколько солнечных панелей, которые дают свет в ночные часы".

После десятилетий страха за себя и своих близких у местных жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.