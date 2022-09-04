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Зеленые новости

Амазония задыхается от дыма пожаров

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Пожары
Пожары   -   Авторское право  Mato Grosso tűzoltósága/MTI/MTVA
 Euronews

В минувшем августе в бразильской Амазонии было зарегистрировано самое большое с 2010 года количество лесных пожаров. Специалисты Национального института космических исследований зафиксировали 33 тысячи 116-ть возгораний в тропических лесах, которые называют легкими планеты. Это на пять тысяч больше, чем в том же месяце прошлого года.

Активисты Greenpeace в Бразилии предупреждает, что рост числа пожаров не ограничивается. 

 Ромуло Батиста, Greenpeace, Бразилия: "В первом семестре этого года число оповещений, связанных с вырубкой лесов, было самым большим за последние 15 лет. Если считать с января по август года, количество пожаров увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года"

В течение нескольких дней город Порту-Велью, столицы штата Рондония, был окутан дымом.

"В 2022 году пожары были крупными. Солнце всходило на фоне столбов дыма, красное солнце, а дни были жаркими", - говорит жительница города. 

Амазония - влажный тропический лес, и, в отличие от других экосистем, огонь здесь не возникает спонтанно, а практически всегда связан с деятельностью человека", - подчеркивают эксперты. Они указывают, что пожары возникают по вине фермеров, которые расчищают землю под посадки и пастбища. В росте объемов вырубки леса и числа пожаров в последние четыре года оппозиция винит президента Жаира Болсонару.