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Пожар на вулкане Килиманджаро, Танзания. 23 октября 2022.
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На южном склоне вулкана Килиманджаро вспыхнул пожар

Лесной пожар вспыхнул на южном склоне вулкана Килиманджаро — самой высокой горы в Африке. Пламя охватило растительность на высоте в 4000 метров, в районе туристического лагеря Каранга, где останавливаются совершающие восхождение альпинисты. 

Это случилось в прошлую пятницу: команде из примерно 400 человек удалось на некоторое время остановить распространение огня, но во вторник он разгорелся вновь. "Пожары вспыхнули в трех местах, которые раньше находились под контролем", — сказал журналистам постоянный секретарь министерства природных ресурсов и туризма Танзании Элиамани Седойека.

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Власти утверждают, что туристам нечего опасаться.

Национальный парк Килиманджаро входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как в нем обитают редкие животные, которые находятся под угрозой исчезновения.

В октябре 2020 года на склонах вулкана Килиманджаро также произошел пожар: тогда огонь прошел по площади в 95 квадратных километров.

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