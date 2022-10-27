Лесной пожар вспыхнул на южном склоне вулкана Килиманджаро — самой высокой горы в Африке. Пламя охватило растительность на высоте в 4000 метров, в районе туристического лагеря Каранга, где останавливаются совершающие восхождение альпинисты.

Это случилось в прошлую пятницу: команде из примерно 400 человек удалось на некоторое время остановить распространение огня, но во вторник он разгорелся вновь. "Пожары вспыхнули в трех местах, которые раньше находились под контролем", — сказал журналистам постоянный секретарь министерства природных ресурсов и туризма Танзании Элиамани Седойека.

По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Власти утверждают, что туристам нечего опасаться.

Национальный парк Килиманджаро входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как в нем обитают редкие животные, которые находятся под угрозой исчезновения.

В октябре 2020 года на склонах вулкана Килиманджаро также произошел пожар: тогда огонь прошел по площади в 95 квадратных километров.